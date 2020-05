București - Doi bărbați au fost reșinuți după ce au tâlhărit o bătrână de 86 de ani

Doi bărbaţi au fost reţinuţi, marţi, pentru tâlhărie calificată, după ce ar fi pătruns pe geam, pe data de 28 aprilie, în locuinţa unei femei de 86 de ani, pe care au ameninţat-o cu un obiect ascuţit, după care au sustras bani şi bunuri de valoare.

"În această dimineaţă, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul Investigaţii Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare un mandat de percheziţie, în judeţul Ilfov, la locuinţa a doi bărbaţi, suspecţi într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată", informează un comunicat al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti (DGPMB) transmis marţi AGERPRES. În locuinţa bătrânei a mai fost deposedată, tot prin violenţă, de bunurile şi valorile pe care le avea asupra sa şi o altă femeie, prietena proprietarei.Poliţiştii au efectuat cercetarea locului faptei şi au ridicat mai multe probe şi mijloace de probă."În urma investigaţiilor, cercetărilor şi audierilor efectuate, a rezultat presupunerea rezonabilă că în locuinţa persoanei vătămate au pătruns doi bărbaţi, de 31 şi, respectiv, 18 ani, care prin ameninţare au deposedat femeile de mai multe bunuri şi valori. În această dimineaţă a fost efectuată percheziţia domiciliară la adresa celor doi bărbaţi, aceştia fiind conduşi la audieri", arată sursa citată.Cercetările sunt continuate de Serviciul Investigaţii Criminale Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tâlhărie calificată, cu cei doi bărbaţi în stare de reţinere, urmând a fi prezentaţi magistraţilor cu propunere legală.