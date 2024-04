București va găzdui Dare to Learn – cel mai mare eveniment dedicat profesorilor. Radu Szekely: Vom conecta profesorii din România în educație cu liderii globali

București va găzdui, în toamnă, Dare to Learn (D2L) – cel mai mare eveniment din Europa dedicat profesorilor. Acesta va avea loc în 25 și 26 octombrie și va aduce pe scena de la București peste 20 de lideri internaționali – printre cele mai mari nume în educația mondială, experți care vor susține masterclass-uri și dezbateri bazate pe modele și metode educaționale aplicate cu succes. . . în instituțiile de învățământ și în organizații din lume.

Despre evenimentul anului în educație sa discutat astăzi, 2 aprilie ac, pe larg, într-o conferință de presă dedicată, cu accentul pus pe rolul, obiectivele și impactul așteptăm acest summit de referință pentru piața locală și Europa de Est în ceea ce privește acest lucru. lucru. lucru. viitorul învățării. Speakeri au fost Radu Szekely (Președinte al Fundației Dare to Learn și organizator al evenimentului Dare to Learn, fost Secretar de Stat în Ministerul Educației și co-fondator al Școlii Finlandeze ERI Sibiu), Liliana Romaniuc (Președinte al Asociației Române de Literație și organizator al evenimentului), Mara Niculescu (Director Comunicare Teach pentru România), Elena Lotrean (Director Finnish Teacher Training Center și partener al evenimentului) și Alexandra Maier (Sustainability Manager ING Bank Romania și prezenting partner al evenimentului).

Printre subiectele dezbătute în cadrul conferinței s-au numărat abordările inovatoare învățare, relevante pentru elevii secolului XXI, abordarea diversității și echității din perspectiva unor factori de succes pentru școală, relevanța cercetărilor internaționale în domeniul învățării, al învățării vizibile și a nivelului de organizație în calitate. . actului educațional, utilizarea instrumentelor tehnologice pentru eliminarea barierelor din calea învățării și importanța integrării inteligenței artificiale în școală și în învățarea tuturor vieții.

„ Ne-am propus să creăm, prin Fundația Dare to Learn nou înființată și prin parteneriatul pe care l-am prezentat azi, un cadru de conectare a profesorilor, cercetătorilor și experților din învățământul preuniversitar și universitar din România cu liderii globale în educație. Va fi pentru prima dată când mulți dintre acești speakeri de talie mondială vor fi pe aceeași scenă, iar acest lucru se va întâmpla la București, ceea ce nu bucură. Evenimentul este, de fapt, coperta pe care o deschidem pentru a lansa o mișcare nouă, dedicată explorării și promovării abordărilor inovatoare în educație, conectării celor mai recente evoluții în pedagogie, cercetare și tehnologie cu nevoia de a face învățarea mai relevantă și mai accesibilă pentru toți. Ne-am săturat cu toții de analiză despre ce nu merge și ce am putea schimba pe aici, pe colo. Evenimentul și ceea ce va urma lui contextul în care participanții să se angajeze în discuții și proiecte de colaborare, parteneriate și pilotări care vor cataliza un model actualizat de învățare ”, declară Radu Szekely , Președinte al Fundației Dare to Learn .

„Printre cei peste 300 de factori care influențează învățarea, profesorul și calitatea predării sunt factorii cu impactul cel mai mare asupra învățării. Asta ne spun studiile și asta este și experiența celor mai mulți dintre noi – am învățat cu drag la disciplina la care am avut profesori care au predat cu claritate și rigoare, au evaluat obiectivul și ne-au implicat în învățare. Din tot acest demers nu au lipsit disciplina si regulile. Acestea sunt prezente la orele în care are loc învățarea vizibilă, în școlile cu performanțe, în ceea ce privește progresul elevilor în ceea ce privește lucrurile, în sistemele educaționale care măsoară impactul oricărui demers de a avea grijă. Asta dorim să aducem și în școlile din țara noastră”, adaugă prof. Liliana Romaniuc, fondatorul Colegiului Richard Wrumbrand și președinta Asociației Române de Literație .

„Modelul pe care îl introduc partenerii acestei mișcări pentru educație, Dare to Learn, este unul colaborativ, care pune accent pe alternative inovative ce funcționează și dau încredere că evoluția este posibilă. Inițiativa este în acord cu eforturile ING pentru sănătate financiară, prin care vizăm parteneriate ce sprijină dezvoltarea cadrelor didactice și a directorilor de școli pentru un mai bun management școlar. Cred că prin colaborarea acestor experți în educație, ce pornesc azi această mișcare, se pun baze considerabile pentru o cultură a învățării permanente”, susține A lexandra Maier, Sustainability Manager ING Bank România .

„Ne dorim foarte mult să transformăm acest eveniment într-unul anual, cu tradiție ”, punctează Elena Lotrean, Director Finnish Teacher Training Centre.

“ Rapoartele PISA, date și experiența noastră de 10 ani în sute de școli vulnerabile din România ne arată, în mod clar, că profesorii sunt fundația unui sistem de educație de calitate. Motivația lor, formarea, atitudinea deschisă spre feedback și învățarea continuă și interesul autentic pentru a preda în folosul tuturor elevilor sunt ingrediente-cheie pentru orele petrecute cu sens, de către elevi, la școală. Mai mult, știm că acesta este cazul oriunde în lume, ale comunităților cu cele mai mari provocări din India, Nigeria, Europa, Australia sau America. Suntem încântați să aducem lideri educaționali din reaua Teach for All din toate aceste țări și regiuni care demonstrează că profesorii au încredere în succesul copilului produc oriunde în lume ”, pentru Iuliana Pielmuș , Director Executiv al Teach for România .

Despre evenimentul anului în educație

Dare to Learn a fost conceput ca un program de formare la care sunt așteptați peste 4.000 de participanți. Prima ediție se va desfășura timp de două zile, pe 25 și 26 octombrie ac, la Romexpo, în Capitală, și va fi cel mai mare eveniment din Europa dedicat profesorilor, dar și experților din învățământul preuniversitar și universitar, trainerilor din domeniul formării continue, cercetătorilor, celor care lucrează în domeniul resurselor umane în corporații sau companii, precum și specialiști în instituțiile locale și actori guvernamentali.

Summitul va cuprinde patru panel-uri dedicate profesioniștilor în educație, axate pe insights-uri și perspective privind valorificarea cercetărilor în psihologie, pe tehnologiile folosite în economiile emergente și abordările de tip pionierat, cu scopul de a crea experiențe transformatoare de învățare.

Dare to Learn va reuni peste 20 de vorbitori locali și internaționali, care-și propun să dezvăluie cele mai recente rezultate ale studiilor și cercetărilor în practicile educaționale. Vor fi prezentate idei și tehnologii noi care remodelează modul în care se desfășoară astăzi procesul de învățare. Participanții vor fi încurajați să adopte noi instrument și să modeleze ecosisteme de învățare pe toate vieții, adaptându-se unui viitor marcat de competiție, artificială dintre inteligența și cea naturală și de accesul democratizat la informație. Pe cele două zile de eveniment, 32 de masterclass-uri, organizate pe diverse teme, vor fi susținute de experți ce și-au lăsat amprenta asupra modului în care se desfășoară procesul de învățare (la clasă ori în mediul organizațional), care au elimina barierele pentru a face educația una echitabilă.

Printre speakerii internaționali – considerați lideri de opinie, academicieni, cercetători în leadership-ul educațional, deschizători de drumuri în ceea ce privește accesul la educație și vizionari în domeniul inteligenței artificiale, pionieri care au redefinit domeniul învățării prin idei și practici revoluționare – se numără nume de referință în accelerarea învățării: John Hattie, Peter Senge, Sugata Mitra, Vicky Colbert, Zack Kass, Graham Brown-Martin, Charles LeadBeater, Niko Herlin, Henri Muurimaa, Diana Laufenberg, Cami Anderson și Ng Aik Yang. Lista completă a speakerilor, precum și mai multe informații despre aceștia și performanțele lor vor fi comunicate în perioada următoare.

Totodată, în cadrul evenimentului vor exista zone dedicate întâlnirilor one-to-one și networkingului între participanți și vorbitori, precum și o zonă amplă de expoziție dedicată partenerilor acestui eveniment (lansare de cărți, dezbateri ale autorităților, standuri cu activități ale companiilor etc.).

Participarea la eveniment va avea loc în baza unor taxe care vor fi comunicate în următoarele săptămâni. Până pe 25 aprilie a.c., înscrierea este deschisă exclusiv personalului din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar. Profesorii și personalul din învățământ beneficiază de o perioadă dedicată și de tarife preferențiale, dar și de timpul necesar pentru a obține aprobările și finanțările necesare participării la eveniment. Începând cu 25 aprilie, biletele vor fi disponibile și publicului larg (alte categorii profesionale, cu excepția celor din învățământ), online, pe platforma www.d2l.ro.

Evenimentul Dare to Learn este rezultatul unui parteneriat între Fundația Dare to Learn, Asociația Română de Literație (ARL România), Teach for Romania și Finnish Teacher Training Centre.

ING Bank Romania este presenting partner al evenimentului.

EducațiePrivată.ro este partener media principal al evenimentului. Pe lista partenerilor media se mai numără Antena, 3 CNN, Hotnews.ro, Adevarul.ro și Stiripesurse.ro.

Mai multe detalii despre înscrieri, masterclass-uri și vorbitori se găsesc pe www.d2l.ro și pe paginile de social media dedicate summitului: Facebook, Instagram și LinkedIn. Noi informații despre speakeri și agenda completă a evenimentului vor fi comunicate în perioada următoare.

Despre Fundația Dare to Learn

Fundația Dare to Learn este o organizație non-guvernamentală care promovează și sprijină inovarea în domeniul educației și învățării pe tot parcursul vieții, pentru a elimina orice barieră din calea învățării unei persoane. Prin abordări și tehnologii inovatoare, Fundația își propune să elimine impactul constrângerilor geografice, disparităților socio-economice, ciclurilor multigeneraționale de eșec educațional, permițând indivizilor din toate mediile si de toate vârstele să se angajeze în experiențe de învățare semnificative și eficiente. Procedând astfel, Fundația urmărește să reducă abandonul școlar și decalajul educațional și să ofere indivizilor puterea de a-și atinge întregul potențial, indiferent de circumstanțele lor.

Fundația Dare to Learn este inițiatorul platformei Dare to Learn, prin care urmează a se pilota abordări inovatoare în educație, și susține desfășurarea pe termen lung a evenimentului Dare to Learn în România, unde se reunesc gânditori, personalități de talie mondială, cercetători în leadership organizațional și educațional, deschizători de drumuri în educație echitabilă, precum și vizionari în inteligența artificială.

Despre Teach for Romania

Teach for Romania este o organizaţie non-guvernamentală care pregătește viitori educatori, învățători şi profesori model și îi sprijină în procesul de transformare a sistemului educațional din România. Scopul organizaţiei este să intervină pe termen lung în procesul de reducere a inechității educaţionale şi să dezvolte abilități sociale în rândul elevilor.

Teach for Romania face parte din reţeaua globală Teach for All, care pregăteşte viitori educatori, învăţători sau profesori care vor să performeze în învăţământul de stat, în special pentru elevii din medii vulnerabile. Scopul rețelei este să extindă accesul la educaţie în întreaga lume, prin creşterea şi accelerarea impactului generat de organizaţii care cultivă leadership-ul necesar pentru schimbare. Teach for All este prezent astăzi în peste 60 de țări din întreaga lume şi numără peste 100.000 de profesori și alumni care lucrează cu copii din comunități vulnerabile.

Despre Asociația Română de Literație (ARL România)

Asociația Română de Literație este o organizație non-guvernamentală a cărei misiune constă în dezvoltarea, promovarea și susținerea programelor și proiectelor educaționale care conduc la crearea serviciilor educaționale oferite de instituții de învățământ pentru copii, tineri și adulți din România și din străinătate.

Asociația promovează exemplul de bună practică, model de excelență și eficiență didactică în educație, urmărind cu prioritate creșterea calității procesului de predare-învățare pentru a contribui la formarea și dezvoltarea competențelor necesare împlinirii nivelului personal și social a elevilor într-o societate bazată pe cunoaștere. . şi învăţare continuă. Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor sau categorie de prioritate a ARL.

Despre Centrul finlandez de formare a profesorilor

Finnish Teacher Training Center este un centru de formare continuă pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar, care a apărut în urma nevoii profesorilor de a fi mereu conectați la schimbare. Portofoliul său de programe și cursuri este unul modular și flexibil, construit atât pe competențe generale de dezvoltare personală și a carierei, cât și pe competențe tehnice, metodologice, specifice corpului didactic, adaptat sistemul local.