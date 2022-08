B.U.G. Mafia a oferit publicului UNTOLD o melodie din bătăile de inimă care ţin în viaţă alte inimi cu ajutorul Dăruieşte Viaţă

B.U.G. Mafia a făcut să fie auzite la UNTOLD, pe MainStage, bătăile de inimă ale celor care ţin în viaţă alte inimi. Înregistrările au fost ale Dăruitorilor care au trecut prin cabina Dăruieşte Viaţă de la festival şi şi-au ascultat inima cu ajutorul unui microfon special, potrivit news.ro.

Activarea face parte din campania aniversară ”Dăruitorii”, o campanie care marchează 10 ani de activitate. Asociaţia a investit 43 de milioane de euro în sistemul medical românesc, fonduri strânse exclusiv din donaţii şi sponsorizări. În tot acest timp, Dăruieşte Viaţă a strâns peste 500.000 de Dăruitori - donatori, susţinători, Dăruitori de vizibilitate.

„A fost un gest de apreciere pentru ce fac ei. Este ceva special şi extraordinar. Dacă nu ne ajutăm între noi, alţii nu o fac. Suntem onoraţi că am fost invitaţi să participăm la ceea ce fac ei. Ne simţim foarte foarte special pentru că sunt o entitate diferită”, a declarat B.U.G. Mafia după concert.

Este a doua reuşită comună Dăruieşte Viaţă şi UNTOLD, după ce, în 2019, au construit 2 camere sterile pe secţia de hemato-oncologie a Spitalul Clinic de Copii din Cluj Napoca, cu fonduri strânse de la participanţii la festival şi completate de UNTOLD. Investiţia totală a fost de aprox. 100.000 euro. Cabina Dăruieşte Viaţă, unde participanţii la UNTOLD îşi pot asculta în continuare bătăile inimii, este pregătită pentru vizitatori noi şi în ultima zi de festival, duminică.

„Să vezi energia unui stadion de oameni care aplaudă inimile celor peste 500.000 de Dăruitori e ceva greu de descris în cuvinte. Înţelegi ce înseamnă împreună, înţelegi cât de puternici suntem şi ce lucruri extraordinare putem face noi, românii, atunci când ne unim. Aceşti 10 ani de Dăruieşte Viaţă i-au adus pe români împreună, inimă lângă inimă pentru ca alte inimi să continuă să bată”, a spus Oana Gheorghiu, fondatoare Dăruieşte Viaţă.

„Anul acesta este unul aniversar pentru noi, un an în care ne bucurăm de lucrurile pe care am reuşit să le realizăm până acum şi ne strângem energie pentru ceea ce va urma. Este extraordinar că în aceşti 10 ani am strâns peste 75 de milioane de euro, 43 de milioane de euro sunt deja investiţi în spitalele din România. Iar acest lucru a fost posibil datorită celor peste 500.000 de Dăruitori care ne-au fost alături cu un SMS, cu o donaţie online sau cu un share. Sperăm să ne fie alături şi în continuare şi să-şi convingă şi prietenii să se alăture. Pe daruiesteviata.ro găsesc toate detaliile despre cum pot fi parte din următorii 10 ani de schimbare”, a afirmat Carmen Uscatu, fondatoarea Dăruieşte Viaţă.

„Momentul în care întregul public de la MainStage a reacţionat la mesajul de susţinere al B.U.G. Mafia pentru comunitatea Dăruieşte Viaţă va rămâne pentru mine unul dintre momentele memorabile de la UNTOLD 2022. Toată aprecierea pentru echipa Dăruieşte Viaţă, pentru ambiţia şi pentru perseverenţa cu care mişcă lucruri şi inimi de mai bine d 10 ani”, a precizat Edy Chereji, Head of Marketing & Communication UNTOLD.

Bilanţul celor 10 ani de activitate cuprinde: 8 spitale ale căror secţii de oncologie adulţi şi copii au fost renovate şi aduse la standarde europene în Timişoara, Braşov, Bucureşti şi Cluj, 20 de camere sterile construite, ceea ce a triplat capacitatea de transplant în România, înfiinţarea sub-programului de diagnosticare în profunzime a cancerului limfatic şi crearea a două laboratoare adecvate în Timişoara şi la Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti, achiziţionarea de echipamente performante şi schimbarea unui ordin de ministru pentru a facilita accesul bolnavilor care nu au şanse în România, la tratamente în afara ţării.

De asemenea, Dăruieşte Viaţă a reacţionat rapid şi eficient în situaţiile de criză precum Colectiv (când a donat echipamente de 350.000 de euro), pandemie (când a construit două spitale modulare la standarde europene, complet funcţionale şi astăzi la Bucureşti şi Piatra Neamţ şi a donat 17 tone de echipamente de protecţie şi echipamente medicale către unităţi medicale din 103 oraşe, din 40 de judeţe) sau războiul din Ucraine (când a donat peste 450.000 euro în echipamente medicale şi de prim ajutor). În prezent, gestionează iniţiativa #NoiFacemUnSpital, construcţia Spitalului de Copii de la Marie Curie, un proiect reper pentru România.

Dăruieşte Viaţă îi invită pe toţi cei care vor să se implice în continuare sau care vor să înceapă să susţină proiectele Asociaţiei să doneze pentru următorii 10 ani de schimbare. Principalele modalităţi de donaţie:

• Online pe www.daruiesteviata.ro

• SMS la 8864 cu textul SPITAL pentru o donaţie lunară de 4 euro

• Donarea zilei de naştere pe www.daruiesteviata.ro/campanii

• Cadouri cu sens pe www.daruiesteviata.ro/cadouri

• COMPANII: redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit / venit. Detalii pe www.daruiesteviata.ro/sponsorizeaza.