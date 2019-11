Bugatti întră pe piața automobileleor electrice - Cât va costa următorul model

Constructorul francez de automobile premium Bugatti Automobiles SAS vrea să îşi extindă clientela, adăugând supercar-ului Chiron, care costă 2,5 milioane euro, un model mai accesibil, transmite Bloomberg potrivit Agerpres.

Acest al doilea model ar urma să fie un vehicul electric - fie un grand tourer, fie un crossover - care să aibă patru locuri şi care ar urma să coste undeva între 500.000 şi un milion de euro.Bugatti poartă în prezent discuţii cu firma mamă Volkswagen AG cu privire la această investiţie, a declarat directorul general de la Bugatti, Stephan Winkelmann."Industria auto trece printr-o transformare radicală şi vrem să vedem care sunt oportunităţile pentru a dezvolta brandul Bugatti în viitor", a spus Winkelmann, care a recunoscut însă că trebuie să lupte din greu pentru a obţine fonduri pentru un astfel de proiect de nişă.

Acest plan arată că şi constructorii care nu au legătură cu realităţile de zi cu zi ale transportului se confruntă cu sfârşitul erei motoarelor cu combustie internă. Pentru Bugatti este mai puţin vorba de emisii poluante şi mai mult despre progres şi inovaţie.



Stephan Winkelmann, care anterior a condus marca Lamborghini, o altă divizie din cadrul Volkswagen, încearcă să facă din Bugatti o companie care să poată supravieţui şi în afara grupului auto german. În prezent, automobilele de elită produse de Bugatti oferă oportunităţi limitate pentru piese şi tehnologie comună cu alte automobile din grupul Volkswagen. Din cauza costurilor mari de dezvoltare şi a volumelor mici de producţie, Veyron, primul model produs de Bugatti după ce a trecut sub controlul Volkswagen, a fost considerat unul din modelele cu cele mai mari pierderi din istoria industriei auto.



Winkelmann a subliniat că în prezent Bugatti are "câştiguri decente", însă marca trebuie să îşi dovedească viabilitatea din punct de vedere al business-ului şi nu doar pentru performanţele sale tehnologice. După ce la începutul acestui an un automobil Chiron a atins o viteză de peste 300 de mile pe oră (480 km/h), directorul general spune că producătorul auto nu mai este interesat de astfel de performanţe şi în schimb vrea să îşi crească atractivitatea ca marcă de lux.



Bugatti a decis că modelul Chiron va fi produs în doar 500 de exemplare, iar în prezent constructorul francez de nişă realizează aproximativ 100 de vehicule pe an. Adăugarea unui model mai ieftin ar însemna că producţia va creşte semnificativ până la 600 de vehicule pe an, a estimat Winkelmann, cel care este responsabil pentru decizia Lamborghini de a produce modelul SUV Urus.



Directorul general de la Volkswagen, Herbert Diess, vrea ca mărcile premium din portofoliul grupului să genereze profituri mai mari şi are un plan ce vizează regruparea Bugatti, Bentley şi Lamborghini într-o divizie de automobile super-premium, care ar urma să fie condusă de Porsche.



"Dacă ne uităm la această combinaţie de mărci, cred că va fi ceva unic în industria auto", a adăugat Winkelmann.



Constructorul auto italian Ferrari NV, a cărui valoare s-a triplat de la oferta sa publică iniţială, a devenit un exemplu de succes al potenţialului pe care îl are o marcă de automobile premium. În schimb, rivalul Aston Martin are dificultăţi în a urma strategia celor de la Ferrari.