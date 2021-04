Deputatul USR Iulian Bulai îi cere lui Florin Cîțu să intre în viteza a 6-a

Deputatul USR Iulian Bulai spune că reformele avansează prea lent pentru că în Guvern s-a mers „cu viteza a doua, cel mult a treia”.

„Am depasit momentul. Reformele au mers cu viteza a doua, cel mult a treia. Pentru reforme trebuie sa mergi cu viteza a 6-a . Din pacate, nu s-a putut. Noi vrem reforme. Atat s-a putut pana acum in coalitie, chiar daca noi suntem forta reformatoare si vrem solutii rapide. Nu am spus ca PNL pune frana, am spus ca noi suntem motorul reformelor. Trebuie accelerata viteza reformelor. Mai multi ministi au nevoie sa li se reaminteasca ca trebuie sa faca reforme”, a declarat Iulian Bulai, miercuri, la Antena 3.