Bulgaria oferă servicii aerospaţiale de înaltă calitate: Interviu cu Georgi Peev, directorul general al BULATSA

În pofida opiniei generale că Bulgaria este o ţară înapoiată, probabil în toate domeniile, acest lucru nu se aplică sectorului de servicii aerospaţiale, a declarat Georgi Peev, directorul general al Autorităţii Bulgare pentru Servicii de Trafic Aerian (BULATSA), în cadrul unui interviu cu BTA.

Peev a participat la un atelier denumit "Single European Sky and Resilience in the Air Traffic Management System", care a avut loc la Sofia în zilele de 15 şi 16 septembrie. În cadrul forumului, experţi din cadrul industriei aviatice şi reprezentanţi ai comunităţii academice internaţionale au prezentat idei pentru a-i ajuta pe furnizorii europeni de servicii de navigare aeriană (ANSP) să treacă mai uşor prin viitoarele crize, potrivit Agerpres.

Conform lui Peev, serviciile aerospaţiale bulgare funcţionează la un standard ridicat. Aici nu se înregistrează întârzieri ale zborurilor şi serviciilor, spre deosebire de aeroporturile din Europa Occidentală şi din SUA, a spus Peev. Personalul insuficient şi grevele lucrătorilor din acest sector, ce au fost înregistrate în unele ţări europene, au dus anul acesta la anularea a mii de zboruri.

Peev a subliniat că niciun singur angajat nu a fost concediat la BULATSA în timpul crizei COVID-19.

El a specificat că zborurile de pe aeroportul din Sofia sunt la 70% din nivelul înregistrat în 2019, în timp ce pe aeroporturile de pe litoralul bulgăresc sunt la 50%. El a pus acest lucru pe seama apropierii de războiul din Ucraina. În ultimele trei luni, nivelul traficului care a beneficiat de servicii în spaţiul aerian bulgăresc a fost mai ridicat decât în 2019, a adăugat el.

Bulgaria se aşteaptă ca traficul pe aeroporturile sale de pe litoral să ajungă la nivelurile din 2019.