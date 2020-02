Bunicul Luizei, SUSPECT în Cazul Caracal: anchetatorii au căutat cu câini de urmă cadavrul fetei acasă la bunicul ei

Apar noi informații din rechizitoriul Cazului Caracal. Anchetatorii au fost convinși, cel puțin în primele luni de la dispariția Luizei Melencu, că fata ar fi fost ucisă și că este îngropată undeva în jurul casei. Oamenii legii au căutat-o pe fată cu câini de urmă, iar bunicul acesteia a fost unul din principalii suspecți luați în calcul de polițiști, din cauză că acesta a dat declarații contradictorii privind locația în care se afla și ce făcea la data dispariției tinerei.

Citește și: Problemele Boeing BUBUIE și în curtea Ryanair: 200 de milioane de pasageri ar putea rămâne la sol!

"Eu am fost la pescuit în ziua respectivă, am stat de vorba de două ori cu Luiza. Am dat două declaraţii şi nu a corespuns ora şi locul unde mă aflam, m-am încurcat un pic după o noapte nedormită. A fost o eroare de ore, atât. Era logic să vină cu câinele, e treaba lor. Au luat probe, au montat microfoane, au mirosit pe aici. Au venit să îi caute telefonul pe aici, nu cadavrul." , a declarat bunicul Luizei la România TV.

Acesta a fost testat și cu aparatul poligraf, însă a picat.