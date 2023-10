Burduja afirmă: Sprijinim ucrainenii care luptă și pentru noi să aibă lumină și căldură

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a mers miercuri în Ucraina, unde s-a întâlnit cu omologul său ucrainean. Burduja a spus că România va face tot ce se va putea pentru ca ucrainenii „care luptă și pentru noi” să aibă lumină și căldură în casele lui.

Ministrul Sebastian Burduja spune că va scrie „cândva” o carte despre zilele petrecute în Ucraina în vreme de război, potrivit news.ro.

„Vă scriu din Ucraina. Am revenit aici după mai bine de un an, ca ministru al energiei, parte din delegația oficială a prim-ministrului României. Ultima dată am mers la Cernăuți, în mijlocul românilor, cu haine, mâncare și medicamente. Atunci era începutul războiului și strânsesem în primul centru de donații din București peste 100 de tone de lucruri necesare. Cândva voi scrie o carte despre acele zile, în care am simțit omenia românilor. Astăzi războiul e parte din cotidian. Mai ales pentru oamenii pe care i-am întâlnit astăzi, oficiali și simpli cetățeni. Toți au aspirații simple: pace, dreptate, liniște. I-am urmărit cu privirea pe ucrainenii de pe străzile Kievului, într-o zi cu soare cu dinți. Sunt hotărâți să își apere dreptul și pământul până la capăt. Iar asta nu-i deloc puțin lucru”, spune Burduja, miercuri seara, pe pagina oficială de Facebook.

Acesta apare într-o imagine alături de ministrul ucrainean al energiei și spune că a încercat să se pună în locul lui.

„Am devenit prieteni (cu ministrul ucrainean - n.r.) în aceste luni și încerc să mă pun în pielea lui. Vine frigul, amenințările de pe front sunt tot mai mari, iar fără energie Ucraina e pierdută. Rușii știu unde să lovească. Astăzi, dincolo de toate greutățile, Ucraina a luat o decizie istorică, înlocuind peste tot sintagma “limba moldovenească” cu “limba română”. S-a făcut dreptate. Ce putem face noi? Am făcut deja multe și nu am făcut un titlu de glorie din asta. Și suntem aici să sprijinim cu tot ceea ce ține de noi pentru ca ucrainienii care luptă și pentru noi să aibă lumină și căldură în casele lor. Nici asta nu e puțin lucru.Istoria nu e mereu corectă cu cei drepți. Cel puțin, nu pe termen scurt. Dar dreptate se va face, iar între libertate și lanțuri, întotdeauna până la urmă câștigă forțele binelui. Înainte, împreună. Slava Ukraini, heroyam slava!”, mai scrie Burduja pe Facebook.