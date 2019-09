Bursa de la Bucureşti a deschis în creştere

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis pe plus şedinţa de marţi, iar indicele BET, care arată evoluţia celor mai lichide 16 companii cu excepţia SIF-urilor, s-a apreciat cu 0,27%, până la valoarea de 9.259,28 puncte, la 45 de minute de la debutul tranzacţiilor, informează Agerpres

Indicele BET Plus, care indică evoluţia celor mai lichide 37 de acţiuni de la BVB, era în creştere cu 0,22%, iar indicele BET-FI al SIF-urilor se aprecia cu 2,01%. BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un plus de 0,25%.Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, era în creştere cu 0,57%, iar reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, consemna o apreciere cu 0,68%.Valoarea totală a schimburilor realizate în primele 45 de minute de la deschiderea şedinţei BVB de vineri se ridica la 2,842 milioane lei (600.654,84 euro).Creşteri ale valorii acţiunilor erau înregistrate la Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră cu 7,55%, SIF 1 Banat-Crişana - 3,98%, SIF 5 Oltenia - 3,3%.Pe de altă parte, scăderile cele mai semnificative le consemnau acţiunile Rompetrol Well Services (-4,81%), Grupul Industrial Electrocontact (-4,35%) şi Zentiva (-4,35%).