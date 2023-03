Bursa de Valori Bucureşti a avut a doua cea mai bună ședință de tranzacționare din 2023

Acţiunile listate la Bursa de Valori Bucureşti au înregistrat creşteri semnificative în şedinţa de tranzacţionare de marți, pe fondul unui optimism care a curpins bursele externe adus de o uşoară încetinire a inflaţiei peste Ocean, informează Ziarul Financiar.

Cea mai tranzacţionată acţiune de marţi a fost Petrom, care s-a apreciat cu 2% pe tranzacţii de 11 mil. lei. Lichiditatea totală pe acţiuni s-a ridicat la 40 mil. lei, arată datele BVB.

„După deschiderea de pe SUA au început să se vadă aprecieri puternice şi la noi. La Petrom s-a şi vândut destul de mult ieri fără să apară vreo informaţie. În principiu, cele care au căzut destul de mult ieri, sunt acum în revenire”, spune Antonio Oroian, broker al Goldring.

Doar marţi, companiile listate la Bursa de la Bucureşti au urcat în capitalizare de la 223,7 mld. lei la circa 228 mld. lei, adică o apreciere de aproximativ 4,3 mld. lei (850 mil. euro), arată calculele realizate de Ziarul Financiar.

De la un minim de 12.223 de puncte în jur de ora 14:00, indicele principal BET al Bursei de la Bucureşti a închis la 18:00 la 12.422 de puncte, ceea ce corespunde unei creşteri din minime de 1,7% şi unui avans faţă de şedinţa precedentă de 1,36%. Ca ritm de creştere, marţi, a fost a doua cea mai bună şedinţă de tranzacţionare din 2023, după 3 ianuarie când indicele a urcat cu 3%. De la început de 2023 indicele are plus 6,5%, scrie Mediafax.

Spre comparaţie, indicele DAX s-a apreciat cu 2%, CAC40 la Paris a urcat cu 2,1%, la Milano investitorii au avut o creştere de 2,5%, FTSE100 cu 1,2%, Polonia cu 0,4%.

Creşterile vin după câteva zile tensionate în care prăbuşirea unor bănci din SUA, pe fondul supraexpunerii pe titluri de stat americane şi care subperformează într-un climat de scumpiri, a trimis unde de şoc pe pieţele lumii.

La Bucureşti, din structura indicelui BET, cele mai mari creşteri au fost la Electrica, plus 3,5%, TTS, plus 3,2%, Alro plus 3%, Banca Transilvania plus 2,4%, Petrom, 2%. La polul opus Aquila a scăzut cu 0,3%, Digi la fel, BVB cu 0,24%.