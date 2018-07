Buzărnescu: Să câştig la Bucureşti ar însemna enorm pentru mine

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu, locul 28 mondial, a declarat, sâmbătă, că speră să ajungă în Top 20 şi apoi următorul obiectiv ar fi clasarea în primele 10 jucătoare ale lumii. Ea a subliniat că un titlu la BRD Bucharest Open ar însemna enorm (news.ro).

"E un rezultat remarcabil locul ocupat acum, în urmă cu un an nu aş fi crezut că pot ajunge aici. Mă bucur că pot demonstra la o vârstă nu tocmai fragedă că se poate dacă îţi doreşti. Dacă aş câştiga turneul de la Bucureşti ar fi primul titlu WTA pentru mine, m-aş bucura enorm, dar eu iau fiecare meci în parte. Anul trecut nici nu mă gândeam să joc un tablou WTA, dar nu am renunţat, am luptat şi am fost de fiecare dată pe cont propriu. Fizic şi mental sunt ok, deşi am nevoie de acomodare pe zgură după cinci săptămâni pe iarbă. Dacă reuşesc să ajung în Top 20, petru că este aproape, dar şi departe, pentru că sunt foarte multe puncte, următorul obiectiv ar fi Top 10. Există persoane care spun că jocul meu ar fi de acel nivel, dar nu vreau să mă pronunţ. Vreau să fiu sănătoasă, doar aşa pot creşte. În ultima vreme am atins un vârf de formă, am fost destul de constantă, dar mi-aş dori să joc şi şa Turneul Campioanelor. Nu poţi şti când atingi un vârf de formă în tenis", a spus Buzărnescu.

În ceea ce priveşte ieşirile nervoase de la unele meciuri, Buzărnescu a spus: "Trăiesc fiecare clipă, dau tot ce pot şi mi-e greu să mă controlez. Nu agreez acest lucru, nu e ok, încerc să mă controlez, pentru că nu e frumos. Oamenii trebuie să înţeleagă că e greu pentru mine, trăiesc fiecare meci ca şi cum ar fi ultimul"

Buzărnescu va evolua în primul tur cu BRD Bucharest Open cu sportiva muntenegreană Danka Kovinici, ea urmând să evolueze şi în proba de dublu, în pereche cu Raluca Olaru.