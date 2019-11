Buzaul, locul al doilea pe tara pentru UN Om

Felix Rache, vicepresedinte PRO Romania si coordonatorul PRO Romania Buzau a declarat dupa aflarea rezultatelor ca le multumeste buzoienilor pentru increderea in Mircea Diaconu, scorul( 13,4%) obtinut de prezidentiabilul Mircea Diaconu fiind al doilea pe tara pentru candidatul Aliantei UN OM.

“ Alegerile prezidentiale au demonstrat ca romanii au taxat PSD pentru greselile guvernarii Dancila, nu numai cele de exprimare. Scorul electoral al PSD in Buzau este cel mai mic obtinut vreodata de PSD in judet la alegerile prezidentiale. Klaus Iohannis a castigat alegerile in municipiul Buzău. Din nou, dupa alegerile europarlamentare, PSD pierde resedinta de judet. Nu cred ca e sarbatoare la PSD, din contra. Primul scor pe tara a fost din nou o iluzie pentru PSD Buzău “, a mai declarat Felix Rache.