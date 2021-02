BVB a acordat 16 premii celor mai performante companii din 2020

Bursa de Valori București (BVB) a premiat joi performerii anului 2020 pe piața de capital, un an marcat de provocări, dar și oportunități pe piața de capital.

Au fost acordate 16 premii, iar pe lista de premiere se regăsesc companii listate, brokeri, fonduri de pensii private și de investiții care au obținut anul trecut rezultate remarcabile , potrivit mediafax.ro.

Ministerul Finanțelor Publice, Banca Transilvania, TeraPlast, OMV Petrom și Norofert sunt emitenții premiați pentru valorile de tranzacționare înregistrate, randamentele aduse investitorilor și creșterea lichidității. La categoria intermediari, BVB a acordat distincții brokerilor care s-au remarcat în privința valorilor de tranzacționare pe segmentul de acțiuni și obligațiuni, care au susținut creșterea lichidității și celor care au intermediat accesul companiilor antreprenoriale la piața de capital: Swiss Capital, BT Capital Partners, Goldring și TradeVille. În privința fondurilor de pensii, au fost premiate cele mai performante fonduri Pilon II și Pilon III, luând în calcul evoluția lor pe o perioadă de 10 ani (randament anualizat decembrie 2010 – decembrie 2020): BCR, administrat de BCR Pensii (Pilon II), și Raiffesen Acumulare, administrat de Raiffesen Asset Management (Pilon III). La categoria fonduri de investiții a fost premiat fondul local, cu expunere și pe România, care a înregistrat cel mai mare randament în 2020: OTP Global Mix - Clasa L, administrator OTP Asset Management.

Dintre cele 16 premii, unul dintre premii a fost stabilit prin votul publicului și acordat pentru Cel mai apreciat jurnalist pe piața de capital în 2020. Au fost înregistrate peste 800 de voturi, opțiunea publicului mergând spre Liviu Popescu, jurnalist Ziarul Financiar. Începând din acest an, BVB introduce un nou premiu acordat companiei listate cu Cea mai bună comunicare cu jurnaliștii. Acest premiu a fost stabilit de un juriu format din jurnaliștii care acoperă domeniul pieței de capital, pe baza experienței și interacțiunii lor cu companiile listate. Fondul Proprietatea a fost desemnată ca fiind compania care a comunicat cel mai bine cu presa financiară pe parcursul anului trecut.

„Anul 2020 a fost un an foarte interesant, în care piața de capital și-a îndeplinit cu brio rolul în economie. Pe o parte, am demonstrat ca suntem un canal viabil pentru finanțarea economiei, iar pe de altă parte, le-am asigurat investitorilor un mediu sigur și de încredere în care își pot administra banii, prin achiziția sau vânzarea de acțiuni, obligațiuni și alte instrumente financiare, într-o perioadă volatilă și plină de incertitudini. Deși mulți s-ar fi așteptat să vedem o înghețare a rundelor de finanțare prin bursă, am demolat pesimismul și am asistat la peste 17 emisiuni de obligațiuni listate, cu o valoare de peste 1,1 miliarde euro, precum și la listarea a trei noi companii. Totodată, valoarea tranzacțiilor realizate pe toate piețele BVB a atins un record istoric, de 18,3 miliarde lei (3,77 miliarde euro). Promovarea României de către FTSE Russell în rândul Piețelor Emergente ne-a deschis calea către un univers investițional mult mai larg, iar odată cu creșterea numărului de investitori suntem convinși că cererea mai mare pentru activele românești se va traduce și printr-o evaluare mai bună a companiilor listate și, deci, printr-o creștere a capitalizării cumulate a companiilor listate la BVB, care reprezintă circa 18% din PIB și știm că putem extinde această pondere la 25% în următorul deceniu”, a declarat Radu Hanga, Președintele Consiliului de Administrație al Bursei de Valori București.

„Premiile pe care le acordăm astăzi sunt o recunoaștere a performanțelor înregistrate într-un an în care maturitatea investitorilor și a companiilor a fost mai presus de incertitudini și temeri. Față de precedenta criză din 2008 – 2009 vedem că investitorii sunt mult mai maturi, mai atenți la cum își administrează banii, iar asta dovedește o schimbare de mentalitate. Am asistat la o volatilitate destul de rar întâlnită pe piețele financiare, cu scăderi bruște și rapide, urmate de o recuperare la fel de rapidă, astfel că am revenit foarte aproape de maximele istorice din 2007 în ceea ce privește indicele BET. Suntem singura piață din regiune care a revenit la acest nivel, iar interesul din ce în ce mai mare al companiilor pentru a veni la bursă, precum și numărul în creștere de investitori ne întăresc convingerea că suntem pe drumul cel bun. Obiectivul nostru este să creștem lichiditatea, astfel încât pe segmentul de acțiuni să depășim maximul atins în 2007, care a fost un an foarte bun pentru piața locală. Avem premise foarte bune și ne bazăm pe un interes ridicat al companiilor pentru finanțarea prin emisiuni de obligațiuni, dar și pe atractivitatea pieței de acțiuni, având în vedere că estimările pentru dividende indică o medie de aproape 7% pentru acțiunile din indicele BET. O astfel de medie a randamentelor raportată la nivelul scăzut al dobânzilor bancare face foarte atractivă investiția în acțiuni”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.