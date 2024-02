BVB a acordat 19 premii în cadrul celei de-a 11-a ediţii a BVB Awards

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a acordat joi, în cadrul celei de-a 11-a ediţii a BVB Awards, 19 premii pentru rezultatele obţinute în 2023 de către companiile listate, companiile de brokeraj, fondurile de pensii private şi de investiţii, conform unui comunicat de presă.

Evenimentul prin care s-au adus în prim-plan performerii pieţei de capital locale din anul 2023 este organizat în urma rezultatelor înregistrate în anul precedent.

Potrivit sursei citate, 2023 a fost unul dintre cei mai buni ani din istoria Bursei de Valori Bucureşti, cu recorduri pe multiple paliere.

"După un an 2023 foarte bun pentru piaţa de capital din România, cu rezultate excepţionale pe multiple paliere, a sosit acel moment în care invităm pe scena BVB Awards performerii anului bursier trecut pentru a le recunoaşte public performanţele. Vorbim despre companii listate, instituţii ale statului, intermediari, investitori instituţionali, jurnalişti şi despre toţi cei care au făcut posibilă dezvoltarea pieţei noastre de capital la un nivel înalt şi care, alături de noi şi proiectele noastre, continuă să demonstreze că piaţa de capital din România îşi îndeplineşte misiunea de platformă de finanţare a economiei româneşti. Felicitări tuturor Performerilor anului 2023 pe piaţa de capital", a declarat Radu Hanga, preşedinte Bursa de Valori Bucureşti.

Capitalizarea companiilor listate la bursă a depăşit, în premieră, pragul de 300 miliarde de lei, valoarea totală de tranzacţionare înregistrată pe toate pieţele, cu toate tipurile de instrumente financiare, a depăşit 38 de miliarde de lei (+58% faţă de 2022), lichiditatea medie zilnică pe toate tipurile de instrumente listate, pe ambele pieţe, a ajuns la 153 de milioane de lei (+60% faţă de 2022), indicele principal, BET, a urcat cu 32%, iar BET-TR cu 40%, cel din urmă având cea mai bună performanţă din regiune anul trecut.

Anul trecut, prin cele 34 de listări de acţiuni şi obligaţiuni, a fost atrasă suma record de 5,5 miliarde de euro. O valoare record a fost înregistrată şi pentru numărul investitorilor care a ajuns la finalul lunii septembrie la peste 168.000. Performanţele anului bursier 2023 sunt reflectate, în primul rând, de succesul ofertei publice de listare a companiei Hidroelectrica, care prin valoarea sa de 9,3 miliarde de lei (1,8 miliarde de euro) a fost, în 2023, cea mai mare ofertă din Europa şi a 4-a la nivel mondial, se precizează în comunicat.

"Pentru a 11-a oară, în cadrul evenimentului anual al Bursei de Valori Bucureşti, care premiază excelenţa pe piaţa de capital, am adus în lumina reflectoarelor companiile care au strălucit la propriu în anul bursier 2023. A fost un an 2023 extraordinar, performanţă reflectată în primul rând de succesul ofertei publice de listare a companiei Hidroelectrica, lider in producţia de energie electrică în România. Meritul pentru aceste rezultate se datorează stakeholderilor pieţei de capital şi, astăzi, am văzut pe scena BVB Awards companiile care s-au remarcat prin rezultate notabile. Ne bucurăm să avem în cadrul comunităţii pieţei noastre de capital asemenea jucători şi cu siguranţă, împreună, putem duce piaţa de capital din România la nivelul următor", a declarat Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori Bucureşti.

Dintre cele 19 premii, unul a fost stabilit prin votul publicului în perioada 5 - 15 februarie 2023 pentru "Cel mai apreciat jurnalist pe piaţa de capital în 2023". În cadrul acestei ediţii a fost acordat, pentru a patra oară, premiul pentru "Cea mai bună comunicare cu jurnaliştii a unui emitent în 2023", premiu stabilit de un juriu format din jurnaliştii care acoperă domeniul pieţei de capital, pe baza experienţei şi interacţiunii lor cu companiile listate.

Premiile acordate sunt următoarele: "Listarea anului 2023"- Hidroelectrica; "Cea mai tranzacţionată acţiune pe piaţa reglementată a BVB în 2023" - Hidroelectrica; "Cea mai tranzacţionată acţiune pe piaţa AeRO în 2023" - AROBS Transilvania Software; "Cel mai mare randament pentru investitori al unei companii din BET-XT în 2023" - TTS - TRANSPORT TRADE SERVICES; "Cel mai mare randament pentru investitori al unei companii din BET AeRO în 2023" - BENTO - 2B Intelligent Soft; "Emitentul cu cea mai mare creştere a lichidităţii în 2023" - Fondul Proprietatea; "Premiul pentru consecvenţă în derularea ofertelor de vânzare de titluri de stat FIDELIS" - Ministerul Finanţelor; "Brokerul anului 2023" - BCR; "Cel mai activ intermediar pe segmentul de retail în listarea anului 2023" - BRD; "Brokerul anului pe piaţa AeRO, pe segmentul acţiuni în 2023" - TradeVille; "Cel mai activ intermediar pentru creşterea lichidităţii în 2023" - BRK Financial Group; "Cel mai activ intermediar pe segmentul de obligaţiuni în 2023" - BT Capital Partners; "Cel mai activ emitent pe segmentul de obligaţiuni corporate în 2023" - BCR; "Premiul pentru cea mai bună evaluare ESG (Management score) în 2023" - OMV Petrom; "Cel mai performant fond de pensii private Pilon II, performanţă 2013 - 2023" - Fondul Metropolitan Life, Administrator Metropolitan Life Pensii Private; "Cel mai performant fond de pensii private Pilon III, performanţă 2013 - 2023" - Fondul NN Activ, Administrator NN Asigurări de Viaţă; "Cel mai performant fond de investiţii local în 2023" - FDI BT Maxim administrat de BT Asset Management S.A.I.; "Cea mai bună comunicare cu jurnaliştii a unui emitent în 2023. Premiul presei financiare" - Banca Transilvania; "Votul publicului - Cel mai apreciat jurnalist pe piaţa de capital în 2023" - Tibi Oprea, Ziarul Financiar.