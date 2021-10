Ca în Germania: societatea de termoficare a Timișoarei intră în INSOLVENȚĂ în prag de iarnă: Așa s-a procedat și la Hidroelectrica

Societatea de termoficare a Timișoarei, Colterm, intră în insolvență. Este anunțul făcut, în urmă cu scurt timp, de primarul Dominic Fritz. În ultimele zile acesta s-a plâns de mai multe ori că nu are bani să achite facturile de gaz aferente funcționării și furnizării de căldură.

"Din păcate ne confruntăm cu un sistem și o companie care de 30 de ani are probleme mari, plus o criză globală a prețurilor. În această dimineață, Consiliul de Administrație Colterm a luat decizia de a cere protecția justiției prin declanșarea procedurii de insolvență.Credem în termoficarea centralizată în Timișoara, credem că acest sistem are un viitor, și tocmai de aceea apelăm la protecția insolvenței, acesta este mijlocul prin care putem asigura furnizarea apei calde și căldurii nu doar în această iarnă, ci și pe termen lung. În ziua de azi, procedura insolvenței este un mijloc de salvare a companiilor, cu succes în România, de exemplu s-a folosit și la Hidroelectrica, astăzi o companie foarte sănătoasă. Ce se întâmplă în momentul în care se decide procedura de insolvență: înseamnă în primul rând, și asta este foarte important, că datoriile istorice vor fi blocate la nivelul la care sunt și nu mai cresc penalitățile de întârziere, iar Colterm are datorii de peste 320 de miioane de lei.

De asemenea, foarte important e că se suspendă toate încercările de executare silită, toate încercările de recuperare de creanțe demarate împotriva Colterm pentru datoriile istorice. E important pentru că banii care intră acum la Colterm intrau pe un cont proprit de cineva la care compania avea datorii, iar asta înseamnă că acești bani s-au dus la plata datoriilor, nu la plata facturilor curente, ceea ce a dus la mai multe probleme la achiziționarea cărbunelui și gazului. Toate resursele Coltermului, în momentul în care se intră în insolvență, vor fi redirecționate către asigurarea serviciului și furnizarea agentului termic către populație. Insolvenția este de fapt un proces de recontrucție a încrederii, între clienți și companie, între companie și creditori. O mai spun încă o dată, această procedură de insolvență este una de protecție, înseamnă asigurarea continuării serviciului, abonații Colterm nu vor fi afectați", a declarat primarul Timișoarei, conform insolventa-primarul-fritz-este-singura-varianta-si-este-necesara/">Pressalert.ro.