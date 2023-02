'Cadavrul' lui Picasso, atracţia principală a târgului de artă ARCO 2023

Legendarul pictor şi sculptor spaniol Pablo Picasso este punctul central al ediţiei din acest an a ARCO 2023, târgul de artă contemporană organizat la Madrid, la o jumătate de secol după moartea artistului, relatează joi agenţia DPA.

Cea de-a 42-a ediţie a ARCO a fost inaugurată joi de regele Felipe al VI-lea şi regina Letizia.

O replică hiper-realistă a "cadavrului" lui Picasso, întinsă pe un fel de piatră funerară şi purtând bluza în dungi alb-albastru obişnuită a artistului, este exponatul-vedetă, informează Agerpres.

Sculptura senzaţională a artistului spaniol Eugenio Merino, intitulată "Aquí murió Picasso" ("Aici a murit Picasso"), este un denunţ al exploatării figurii lui Picasso în scopuri comerciale şi turistice, cu precădere în oraşul său natal, Málaga.

Cozi lungi s-au format rapid în faţa operei al cărei preţ se ridică la 45.000 de euro (47.600 de dolari americani), potrivit El País.

Numeroşi vizitatori au făcut fotografii şi selfie-uri. Deocamdată, aceştia au fost doar invitaţi - inclusiv politicieni, dealeri de artă, colecţionari şi jurnalişti - întrucât târgul se deschide publicului vineri. Organizatorii se aşteaptă la aproximativ 100.000 de vizitatori până duminică.

Alături de această sculptură, numeroase lucrări create de Picasso, care alături de francezul Georges Braque este considerat fondator al cubismului, sunt expuse la centrul expoziţional IFEMA din capitala Spaniei.

Ediţia din acest an a ARCO nu are o ţară invitată. Tema târgului este "The Mediterranean: A Round Sea" ("Mediterana: o mare rotundă").

În total, 211 galerii din zeci de ţări participă la ARCO 2023. După Spania, ţara gazdă, Germania este cea mai bine reprezentată, cu 29 de galerii.