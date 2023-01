Cade ghilotina şi în sistemul bancar. Urmează cele mai mari concedieri de la criza financiară încoace

Cade ghilotina şi în sistemul bancar. Băncile se pregătesc pentru cele mai mari reduceri de personal de la criza financiară încoace. Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley şi Bank of New York au început deja să taie peste 15.000 de locuri de muncă.

Băncile se pregătesc pentru cea mai mare rundă de reduceri de personal de la criza financiară globală încoace, în condiţiile în care directorii sunt presaţi să reducă costurile în urma prăbuşirii veniturilor din investment banking, scrie FT, citat de ZF.

Concedierile - care se aşteaptă să fie de ordinul zecilor de mii în întregul sector - inversează angajările masive făcute de bănci în ultimii ani şi reticenţa de a concedia personal în timpul pandemiei Covid-19.

"Valul de concedieri care va urma va fi extrem de brutal", a declarat Lee Thacker, proprietarul firmei de recrutare de personal din domeniul serviciilor financiare Silvermine Partners. "Este o resetare pentru că au făcut angajări excesive în ultimii doi-trei ani".

Bănci precum Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley şi Bank of New York Mellon au început să taie peste 15.000 de locuri de muncă în ultimele luni, iar observatorii din industrie se aşteaptă ca şi alţii să le urmeze exemplul, încurajaţi de planurile care au ţinut prima pagină a ziarelor şi care au fost deja anunţate.

"Am văzut câteva focuri de avertisment din partea SUA", a declarat Thomas Hallett, analist la Keefe, Bruyette & Woods.

"Investitorii trebuie să vadă că managementul acţionează în privinţa costurilor şi încearcă să menţină un profil de rentabilitate rezonabil. Europenii vor avea tendinţa de a urma băncile americane".

Ana Arsov, codirector al departamentului de bănci globale la Moody's, a declarat că se aşteaptă ca reducerile de personal să fie mai puţin severe decât în timpul crizei financiare, dar mai grele decât prăbuşirea pieţelor după prăbuşirea dotcom din 2000.

"Ceea ce vedem este o recuperare a disponibilizărilor normale din bănci, care au fost puse pe pauză în ultimii ani", a spus ea. "Vom vedea reduceri în francizele europene, dar nu la fel de mari ca la băncile din SUA".

Directorii de bănci au declarat că disponibilizările care au atras atenţia la Goldman - parte a celei mai mari campanii de reducere a costurilor de la criza financiară încoace, care include totul, de la avioanele corporative la bonusuri - au creat un precedent pe care alte bănci vor căuta să îl urmeze.

"Titlurile din Goldman accelerează procesul decizional", a declarat un executiv din industrie care are cunoştinţă despre planurile mai multor bănci. "Este un moment bun pentru a anunţa reduceri dureroase dacă doar urmezi Goldman".

Banca de pe Wall Street a început săptămâna trecută un proces de concediere a până la 3.200 de angajaţi, ceea ce echivalează cu 6,5% din forţa de muncă, în condiţiile în care creşte presiunea asupra directorului general David Solomon pentru a îmbunătăţi randamentul băncii în ceea ce priveşte capitalul tangibil.

Goldman taie un număr similar de angajaţi ca în 2008, în timpul crizei financiare mondiale, dar atunci forţa sa de muncă era de două treimi din dimensiunea sa actuală.

Morgan Stanley a concediat 1.800 de angajaţi în decembrie, puţin peste 2% din forţa sa de muncă. În ciuda faptului că are o activitate puternică de gestionare a averilor, banca de investiţii a creditorului a suferit, la fel ca şi rivalul său acerb Goldman Sachs, de pe urma reducerii aproape la jumătate a veniturilor din fuziuni şi achiziţii anul trecut.

Morgan Stanley a declarat că nu sunt iminente alte reduceri de personal.

"Sincer, am întârziat puţin", a declarat directorul general James Gorman în faţa analiştilor. "Nu mai făcusem nimic de câţiva ani. Am avut o creştere mare şi vom continua să monitorizăm acest lucru".

Bank of New York Mellon, cea mai mare bancă de custodie din lume, intenţionează să reducă puţin sub 3% din forţa sa de muncă - aproximativ 1.500 de angajaţi - în prima jumătate a anului.

Directorul general Robin Vince a declarat pentru Financial Times că banca a fost "foarte atentă să recunoască" că dacă ar fi concediat oameni în timpul pandemiei Covid ar fi "rupt contractul social" cu angajaţii.