Cadou de la Regină - Kate Middleton preia două poziții onorifice care i-au aparținut prințului Harry

Kate Middleton, ducesa de Cambridge, a preluat patronajul Rugby Football Union şi Rugby Football League, foruri care s-au aflat până anul trecut sub tutela prinţului Harry, notează news.ro.

Ducesei i s-au acordat cele două patronaje de către regina Elisabeta a II-a.

“Sunt încântată că am sub patronaj Rugby Football League şi England Rugby. Două organizaţii fantastice, care se dedică valorificării puterii pe care sportul o poate avea în reunirea comunităţilor şi în a-i ajuta pe oameni să crească”, este mesajul ducesei, însoţit de un filmuleţ pe Twitter.

Potrivit skysports.com, soţia prinţului William are sub tutela sa şi All England Lawn şi Tennis Croquet Club, precum şi Lawn Tennis Association, SportsAid şi 1851 Trust.

Kate Middleton este fană a rugbyului din copilărie. În 2015, ea a asistat la Cupa Mondială, în Anglia, şi în 2017 a fost prezentă la turneul celor Şase Naţiuni, la Paris.

I am so thrilled to become Patron of the @TheRFL and @EnglandRugby ????????????????????????????????



Two fantastic organisations who are committed to harnessing the power that sport can have in bringing communities together and helping individuals flourish. pic.twitter.com/voctCHx7BA