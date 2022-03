Cadoul otrăvit (opinie de Dana Budeanu)

Orice om inteligent poate realiza ca ne aflam in mijlocul pregatirilor pentru cadoul otravit oferit Uniunii Europene. Personal consider ca tot ceea ce vedem este o intelegere tripartita intre Rusia, China si Sua, ascunsa inteligent sub “nebunia lui Putin”. Este evident ca parteneriatul ruso-chinez functioneaza, dar este foarte posibil ca si Sua sa aiba un loc de invitat la aceasta masa. Singurul mare jucator care incaseaza si reactioneaza la evenimente este UE. Europa de azi este un continent dominat de interesele punctuale ale unor state, profund incapabila sa mai traseze un viitor comun viabil si predictibil.

Cadoul otravit oferit de Rusia va fi criza refugiatilor. Valurile de migratie realizate sub bagheta lui Merkel au tulburat continentul european acum cativa ani ducand spre iesirea Marii Britanii din UE. Acest razboi in desfasurare va crea o situatie infinit mai complicata pentru demagogii europeni, care se vor trezi peste noapte cu milioane sau zeci de milioane de ucrainieni cu statut de refugiat. De abia atunci, vom vedea solutiile inteligente gandite de Timmermans si alti necrozati de la Bruxelles pentru poporul ucrainean. Incurajarile pe Facebook nu tin de foame, sete sau acoperis.

Putin nu va cuceri Ucraina. Putin se va limita la controlul Ucrainei la est de Kiev, in timp ce restul tarii va fi spulberat. Logistica militara si infrastructura vor fi distruse sub privirile progresiste ale liderilor occidentali. Aplauzele lui Zelenski din diferite cancelarii vor deveni imaginea de care se vor agata zeci de milioane de ucrainieni nevinovati. Ceea ce vedem acum, este o lectie dura servita nemilos de o putere militara ignorata prea mult timp din noua ordine mondiala imaginata de Sua dupa sfarsitul Razboiului Rece. Rusia a fost umilita sistematic in anii 90 si apoi primita doar in antecamera noii reasezari globale. Acest dispret a fost inghitit de Putin pentru ani intregi, pana cand Sua s-a decis sa administreze si ultima aroganta, invitarea Georgiei si Ucrainei in NATO. Ceea ce s-a intamplat cu Georgia stim cu totii, un alt caz clasic de cretinism occidental decontat de oamenii nevinovati. Zelenski de azi este doar o copie a lui Saakashvili de atunci. Acelasi scenariu cu alti actori in rol de servitori amabili ai SUA.

Liderii politici adevarati stiu ca viata reala este dura si cinica. Politicienii adevarati stiu ca tarile mici trebuie sa joace pe sarma intre marile puteri. Regulile geopolitice sunt trasate de baietii mari pentru a fi respectate de copiii mici. In cazul lor nu se aplica si se pot schimba oricand. Asa cum politica externa a Sua se ghideaza dupa doctrina Monroe si poate face ce vrea de multe decenii in America de Sud, asa si Rusia de azi a decis sa aplice acelasi model in Ucraina. Este o invazie? Categoric da. Este dreapta? Categoric nu. Putea fi evitata? Categoric da. Dar la ce ne incalzesc toate cele de mai sus, cand ne gandim ca nimeni din marile puteri nu va ridica un deget pentru a sustine povestea actorului de la Kiev.

Zelenski nu este un lider. Zelenski este doar un actor devenit marioneta a Occidentului cu acceptul lui Putin. Zelenski nu este un erou si este suficient sa vezi imaginile cu refugiatii pentru a intelege asta. Faptul ca marea masa s-a alienat si Sua a decis ca poate face cand vrea revolutii portocalii in Estul Europei este un adevar. Cine a crezut ca statele pot fi conduse de wall-uri de pe Facebook sau Instagram, isi primeste acum raspunsul cinic dormind intr-un cort de refugiati. Nimeni nu merita sa treaca prin asa ceva, dar istoria ne serveste o lectie despre ce inseamna oameni de stat si politica externa.

Asa cum Bucurestiul ingheata in frig sub privirile gingase si nevinovate ale lui Nicusor Dan, asa ucrainienii raman fara tara si viitor sub live-urile lui Zelenski. Aceasta este unica realitate, restul sunt comentarii de prisos. Toti cei care au o doza de inteligenta stiu ca Putin pregateste acest pas din 2015, dupa ce s-a lamurit ca nimeni nu va respecta pactul de la Minsk. Doar cineva demn de studiourile TV de azi din Romania poate crede ca o invazie pregatita de ani de zile se va opri in noroi, lipsa de combustibil sau strigatele de vitejie ale lui Zelenski aplaudate idiot in Occident. Eroul de la Kiev a mutat Ucraina in metaverse, in timp ce oamenii amarati care nu traiesc pe net ingheata prin corturile din lumea reala. Sper ca acest spectacol sinistru este inteles si de marile minti din Romania care trebuie sa conduca dupa o singura deviza: “America nu ne este prietena si Rusia nu ne este dusman”. Asta daca vrem sa supravietuim cu Romania Mare in urmatoarea suta de ani si sa nu facem live-uri din teatre de operatiuni.

un comentariu de Dana Budeanu pentru App Verdict