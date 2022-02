Călin Georgescu, mesaj de apreciere pentru Putin: 'Își iubește țara! Cunoaște foarte bine unghiurile diplomatice și e înconjurat de foarte buni profesioniști'

Călin Georgescu, căruia i s-a propus funcția de președinte de onoare al AUR, este de părere că președintele Rusiei, Vladimir Putin, își iubește țara și are oameni foarte bine pregătiți în jurul lui. Georgescu a negat orice posibil sprijin din partea Rusiei, având în vedere că unele publicații pro-Kremlin au scris favorabil despre el și a fost acuzat că e omul rușilor în România.

Georgescu a fost întrebat, la Realitatea Plus, ce părere are el despre Rusia. Ca prim aspect, spune Georgescu, este atras de cultura rusă. Iar mai apoi, a continuat acesta, e factorul diplomatic. „Trebuie să te ai bine cu toți vecinii. În rest, trebuie să te ai bine cu toate puterile mari ale lumii: China, Sua, Rusia”, a spus Georgescu, la Realitatea Plus.

Întrebat ce părere are despre Vladimir Putin, acesta a răspuns: „Vladimir Putin este un om care-și iubește țara. E o persoană care, din punctul meu de vedere, cunoaște foarte bine unghiurile diplomatice, le stăpânește și este înconjurat de foate buni profesioniști. Nu am legături cu Rusia și nu am primit sprijin. Cu Vladimir Putin nu m-am întânit niciodată. Cu Klaus Ioahnnis o singură dată”, a spus Georgescu.