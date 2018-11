Călin Popescu Tăriceanu, SOLICITATRE IMPOSIBILĂ pentru senatori înainte de votul pentru încuviințarea urmăririi penale

Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat, joi, că nu are niciun mesaj de transmis colegilor în legătură cu votul în plen asupra cererii DNA de încuviințare a urmăririi penale, însă aleșii, în special cei din Comisia juridică, ar trebui să își facă timp să citească dosarul, scrie Mediafax.

"Primul lucru pe care îl consider ar fi ca mai mulți colegi, în special cei din comisia juridică, să își facă timp ca să citească cât mai mult din dosar, înainte de a vota. Nu, nu am nici un mesaj. Sunt colegii mei. Eu nu sunt președintele lor, sunt președintele instituției care are un alt rol", a afirmat președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, joi la Parlament, unde a fost împreună cu avocatul său pentru a își consulta dosarul.

Acesta a precizat că a mai citit încă vreo sută de pagini, pe lângă cele 80 lecturate, miercuri, de data această alături de avocat. Tăriceanu a adăugat că va veni și vineri la Parlament, împreună cu avocatul pentru a consulta dosarul.

Liderul ALDE a mai spus că a citit, joi, declarațiile unor martori care indică altceva decât ceea ce susțin procurorii DNA în acuzațiile pe care le formulează la adresa sa.

"Când stau și citesc declarațiile celor care au fost chemați ca martori văd cu totul și cu totul altceva. Ceea ce am citit azi sunt niște declarații ale unor martori", a explicat Tăriceanu.

Președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a declarat, miercuri, după ce a studiat pentru prima oară o mică parte din dosarul care îl vizează, că multe referiri nu au legătură cu persoana sa, iar unele pagini sunt secretizate. Mai mult, Tăriceanu spune că se vorbește despre o comisie rogatorie cu Israelul.

Întrebat dacă a văzut vreun denunțul până acum în dosar, președintele Senatului a negat. Acesta a precizat că în dosar sunt și pagini șterse, secretizate.

Președintele Comisiei Juridice din Senat, Robert Cazanciuc, a anunțat marți că studierea celor 73 de volume în cazul solicitării DNA de începere a urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăriceanu, va începe de miercuri și va dura până luni, inclusiv.

DNA a anunțat, joi, că președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, este acuzat că ar fi primit aproape 800.000 de dolari de la de la reprezentanții unei companii austriece pentru a încheia mai multe acte adiționale la un contract comercial, banii fiind folosiți pentru campania electorală.

Firma la care se face referire este Fujitsu Siemens Computers, cea de al cărei nume a fost legat și dosarul Microsoft, în acre au fost implicați mai mulți demnitari români.

Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, că nu știe cum vor vota senatorii social-democrați în privința solicitării DNA de încuviințare a începerii urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu, aceștia având ”personalitate”. El a mai spus că nu face bine nimănui o antepronunțare.