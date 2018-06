Călin Popescu Tăriceanu, SOLUŢIE INEDITĂ pentru decongestionarea traficului în Capitală

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, la Summitul Internaţional "Soluţii smart pentru traficul în Bucureşti", că problema traficului din Capitală nu va putea fi soluţionată complet niciodată, precizând că în Bucureşti sunt o mie de maşini la mia de locuitori.

"Bucureştiul care o arhitectură urbană care nu a fost gândită pentru un trafic atât de mare, iar această arhitectură urbană se poate modifica destul de greu pentru că bulevardele nu le putem lăţi mai mult, străzile nu le putem lăţi mai mult, nu putem să facem o comparaţie între Bucureşti şi Paris din acest punct de vedere, care a fost gândit urbanistic mult mai generos. Toate soluţiile pe care le vom adopta în viitor, şi eu îmi doresc ca Primăria să aleagă cele mai bune soluţii, nu vor reprezenta un miracol. Nu se va putea soluţiona problema traficului în Bucureşti complet niciodată mai ales că, după ultimele statistici pe care le-am văzut, Bucureştiul deţine un record fantastic: sunt o mie de maşini la mia de locuitori", a declarat Călin Popescu Tăriceanu, la Summitul International "Soluţii smart pentru traficul în Bucureşti".

Preşedintele Senatului a spus că în celelalte oraşe din Europa, densitatea maşinilor la mia de locuitori este mult mai mică.

"Traficul din Bucureşti mi se pare de nesuportat. Astăzi, dacă trebuie să ajung undeva într-un timp scurt, nu am să folosesc maşina, am să-mi iau scuterul şi am să parcurg probabil aceeaşi distanţă într-un timp probabil pe jumătate. Foarte puţină lume îşi pune următoarea problemă: folosim o maşină de 4-5 locuri, însă circulă o singură persoană, deci volumul mare al maşinilor nu este decât un element suplimentar care contribuie la îngreunarea traficului. De ce nu folosim în oraş maşini mici, care să fie mai uşor de condus, mai uşor de parcat? Traficul ar fi mai suportabil. De ce nu folosim mai multe biciclete şi vechiule pe două roţi motorizate?", a mai spus Tăriceanu.

Primăria Capitalei a transmis, marţi, că traficul din Bucureşti s-a agravat, în ultima perioadă, din cauza înmulțirii mașinilor.

„Referitor la declarațiile tendențioase care circulă în spațiul public și care fac referire la lipsa unor măsuri concrete de fluidizare a traficului, precum și lipsa unor proiecte de infrastructură în Capitală, Primăria Municipiului București face următoarele precizări: subliniem faptul că timp de 27 de ani, în Capitala României nu s-au luat măsuri coerente de rezolvare a conflictelor de trafic, situație care s-a agravat an după an atât din cauza lipsei investițiilor, dar și din cauza înmulțirii autovehiculelor de pe arterele”, se arată într-un comunicat, transmis, marți, de PMB.