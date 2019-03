Călin Popescu Tăriceanu a găsit vinovații pentru creșterea euro: 'Temerile unor operatori legate de OUG 114 au contribuit la influențarea cursului de schimb'

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu,a declarat, miercuri, că temerile unor operatori vizați de OUG 114 din domeniul fiscal au contribuit la influențarea cursului de schimb valutar. Totodadă, liderul ALDE a anunțat că până la finalul lunii se vor termina discuțiile și OUG va fi modificată, potrivit mediafax.

„Au fost alte elemente care au contribuit la influențarea cursului de schimb. Alte elemente, aș spune temerile unor operatori, fie din domeniul bancar, fie din alte zone, legate de OUG 114. Am accelerat discuțiile, am avut întâlniri și am încercat să preiau de la diferite sectore problemele pe care le au legate de OUG 114. Cred că săptămâna viitoare ne vom concentra pe zona energetică și de telecomunicații, ca până la sfârșitul lunii să facem o ouă rundă de consultări cu operatorii din domeniu și apoi urmează partea administrativă. Adică Guvernul va promova OUG. În cazul în care nu am termina, atunci s-ar putea să fie prorogat termenul de aplicare, dar cred că o să terminăm până la 31 martie”, a declarat peședintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, miercuri, la Digi24.

Tăriceanu a mai spus că discută și cu docial-democrații și a anunțat că vor mai fi întâlniri pe acest subiect zilele următoare.

„Nu e decuplat (PSD de la discuții - n.r.). Chiar azi am vorbit cu colegii din PSD, o să avem zilele următoare întâlniri. O consultare a avut loc și înainte de adoptarea OUG. Eu, și fost prim-ministru, și ca președintele unui partid liberal ma interesează sa discut aceste probleme. Nu exista niciun fel de intenție de atitudine ostilă. Astăzi, vorbeam cu ministrul Finanțelor, domnul Teodorovici și i-am propus ca în zilele următoare să facem o întâlnire au asociația oamenilor de afaceri, care a venit cu niște propuneri extraordinar de bune. Cred ca este și în interesul nostru. Guvernul urmărește sa-și maximizeze veniturile, să elimine evaziunea fiscală”, a adăugat Tăriceanu.

Și președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sâmbătă că în a doua parte a lunii Guvernul ar putea adopta o Ordonanță de Urgență care să completeze OUG 114/2018, după ce vor fi găsite soluții acceptate de toate părțile din domeniile bancar, energie și opratorii de telefonie mobilă.

Miercuri, la cursul valutar, media afișată de BNR a fost de 4.76 lei/euro.