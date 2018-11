Călin Popescu Tăriceanu a identificat GAFELE pe care Klaus Iohannis le-a făcut în refuzarea numirii unei noi șefe la DNA: 'Nu ştiu, mai transparent decât atât?'

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, miercuri, că ministrul Justiției, Tudorel Toader, va trebui să decidă dacă procedura de numire a procurorului-șef al DNA va fi reluată, după refuzul șefului statului Klaus Iohannis de a o numi în funcție pe Adina Florea.

„Nu am vorbit cu ministrul Justiţiei pe acest subiect. El este cel chemat să gestioneze procedura de selecţie-interviu. Data trecută am văzut patru sau cinci candidaţi. Interviurile apoi s-au soldat cu note puse. Am şi văzut parcă pe unii dintre candidaţi pe la televizor povestind ce vor să facă în calitate de şefi. Nu ştiu, mai transparent decât atât? Nu ştiu care e recomandarea din MCV referitoare la transparentizare”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, întrebat dacă a vorbit cu ministrul Justiției, Tudorel Toader, despre posibila reluare a procedurii de numire a procurorului-șef al DNA.

Acesta a afirmat, referitor la comunicatul de presă al Administrației Prezidențiale în care este arătată motivarea refuzului de numire în funcția de procur-șef al DNA a Adinei Florea, că cine a scris comunicatul „nu a fost foarte inspirat”, acesta cuprinzând și greșeli de exprimare.

„A motivat preşedintele cumva? (...) Atunci, ce să comentez! Am vazut o exprimare într-un comunicat de la Cotroceni. Mi-aduc aminte - 'că nu îndeplineşte condiţiile de legalitate prevăzute de lege'. Nu este formularea mea, este formularea din comunicat. Era bine dacă se punea punct. 'Nu îndeplineşte condiţiile de legalitate'. Evident, alea nu pot fi prevăzute decât de lege. Cine a scris comunicatul nu a fost foarte inspirat, dar în fine, probabil că explică care sunt condiţiile care nu au fost îndeplinite. Nu ştiu, o să vedem”, a conchis Tăriceanu.

Președintele Klaus Iohannis a respins propunerile ministrului Justiției pentru DNA, Parchetul General și DIICOT, printre acestea numărându-se și cea a Adinei Florea, nominalizată de Tudorel Toader în funcția de procuror-șef DNA.

În luna octombrie, ministrul justiției, Tudorel Toader, a transmis președintelui Klaus Iohannis următoarele propuneri de numire a unor procurori în funcții de conducere:

- Adina Florea, pentru funcția de procuror-șef al Direcției Naționale Anticorupție;

- Florena-Esther Sterschi, pentru funcția de procuror șef al Secției de resurse umane și documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- Elena Giorgiana Hosu, pentru funcția de procuror-șef adjunct al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism;

- Iuliana Nedelcu, pentru funcția de procuror-șef adjunct al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție;

- Antonia-Eleonora Constantin, pentru funcția de procuror-șef al Secției Judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

