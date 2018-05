Călin Popescu Tăriceanu analizează colaborarea cu PSD: 'Funcționează bine, va veni și momentul în care o să discutăm despre prezidențiale'

Coaliţia PSD - ALDE funcţionează foarte bine şi la nivel guvernamental, şi la nivel politic, a afirmat duminică preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, liderul ALDE.

"Coaliţia funcţionează foarte bine şi la nivel guvernamental, şi la nivel politic şi, de asemenea, relaţia pe care conducerea noastră o are cu conducerea PSD funcţionează foarte bine", a declarat Tăriceanu, la Parlament.

Citește și: Top 3 cele mai bogate familii regale din Europa. Surpriză! Pe ce loc se află Casa Regală din Marea Britanie

În opinia sa, a început "o manipulare" prin care se doreşte transmiterea mesajului că se va rupe coaliţia de guvernare.

"A început astăzi o manipulare (...), am văzut în câteva suporturi media reluată o declaraţie de-a mea mai veche, dar complet distorsionată - şi anume că vorbesc pentru prima oară despre ruperea coaliţiei. Eu am vorbit despre cu totul altceva la vremea respectivă. Această chestiune este scoasă din context şi distorsionată, nu am vorbit de aşa ceva. Am spus că, pe viitor, (...) când vom discuta în cadrul coaliţiei ALDE - PSD despre candidaturile la prezidenţiale, cea mai bună soluţie cred că va fi o candidatură unică, dacă nu, sigur că va trebui să analizăm care sunt celelalte variante şi nimic mai mult. De aici până la a merge să se spună că am vorbit despre ruperea coaliţiei este un drum pe care nici nu mi l-am imaginat. (...) Această idee face parte dintr-un plan mai vechi, pe care l-am văzut încercând a fi derulat de un an şi ceva încoace, şi anume introducerea unor elemente de disensiune între noi şi PSD, doar-doar s-o rupe coaliţia", a arătat Tăriceanu.

Citește și: De ce i-a făcut de fapt Ludovic Orban plângere penală Vioricăi Dăncilă – planul din spatele ușilor închise! Ce va urma pentru cariera lui politică

El a precizat că aceste informaţii au apărut în contextul plângerii penale făcute de preşedintele PNL, Ludovic Orban, împotriva premierului Viorica Dăncilă.

"Dar probabil că nimic nu e întâmplător. Şi de ce spun acest lucru? (...) Plângerea penală făcută de preşedintele PNL împotriva premierului Viorica Dăncilă. Şi ieri la Timiş am declarat că premierul se bucură de întreaga susţinere din partea ALDE, din partea colegilor din Guvern, la nivel parlamentar şi din partea mea, ca preşedinte al Senatului, înţelegând acest lucru (...) prin perspectiva relaţiilor instituţionale între Parlament şi Guvern. Premierul are întregul sprijin", a susţinut Tăriceanu.

Citește și: Atenție, șoferi! De astăzi, o nouă instituție vă poate lăsa fără mașină

Totodată, întrebat cum le răspunde membrilor Tineretului Alianţei Liberalilor şi Democraţilor (TLDE), care duminică la Gala Premiilor TLDE de la Palatul Parlamentului l-au rugat să îşi asume candidatura la alegerile prezidenţiale, Călin Popescu Tăriceanu a precizat: "În momentul de faţă, eforturile noastre trebuie să fie îndreptate către îndeplinirea angajamentelor pe care ni le-am asumat faţă de alegători prin programul de guvernare, susţinerea activă a Guvernului, a prim-ministrului şi cred că va veni la un moment dat şi momentul să discutăm cu partenerii din PSD despre prezidenţiale, dar acest moment nu a venit".

Citește și: „Apocalipsă” pe piața telecom! Un gigant concediază mii de oameni .