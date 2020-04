Călin Popescu Tăriceanu, apel către întreprinzătorii români: propune un plan de amploare

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, face un apel către antreprenorii din România să strângă rândurile și să încerce crearea unei platforme comune pentru măsurile de repornire a economiei.

Citește și: Marcel Vela, vești uriașe pentru oamenii care au peste 65 de ani: Veți beneficia de condiții mai bune



”APEL CATRE ANTREPRENORII ROMANI

Dragi antreprenori romani, conducatori de societati comerciale, membri in consiliile de administratie,

Se implinesc in curand 3 luni de cand economia mondiala s-a oprit brusc, cum nu a mai facut-o niciodata, de parca pamantul s-a oprit in loc. Aceste luni, in care fiecare a incercat sa se descurce cum a putut, au fost in primul rand dificile pentru voi, pentru angajatii carora nu ati mai putut sa le dati de lucru si pentru familiile lor.

Inca nu vedem luminita de la capatul tunelului, dar trebuie sa ne facem planuri pentru momentul cand o vom vedea. Daca am ratat startul in lupta impotriva coronavirusului trebuie sa fim siguri ca nu vom rata si startul la repornirea economiei.

Ati vazut ca apelurile mele la actuala conducere a tarii de a incepe sa discutam despre masurile care trebuie luate pentru a reporni economia nu au dat rezultate si nu mai am de gand sa incerc cu ei. De aceea vreau sa fac un apel la voi toti sa incepem sa facem aceste planuri pentru momentul cand vom zari luminita de la capatul tunelului si ne vom putea intoarce la treaba. Nu mai trebuie sa fim doar reactivi. Am ajuns aici si din cauza ca cei care trebuiau sa anticipeze ce urma sa vina, nu au facut-o. Haideti sa nu mai repetam aceeasi greseala. Cei care mizeaza pe scenariul ca viata va reincepe exact de acolo de unde am lasat-o si ca normalul va arata la fel, cred ca gresesc.

Pentru ca nu cred ca se poate gasi o reteta care sa se potriveasca pentru toti, haideti sa fixam care este numitorul comun: masca de protectie si distantarea sociala. Daca suntem toti de acord ca aceste doua lucruri isi vor face loc in viata noastra, putem sa ne gandim cum traim cu ele.

Cum se pot organiza fluxurile de productie sau de servicii pentru ca oamenii sa poata pastra o minima distanta intre ei? Ce fel de echipamente de protectie vor putea purta pentru a se proteja de infectie?

Cum se poate organiza un transport de acasa la munca si inapoi, in conditii in care sa se limiteze posibilitatea de raspandire a virusului? Este foarte posibil sa fie nevoie de un program flexibil pentru a evita aglomerarile din transportul in comun. Probabil ca multi dintre angajati vor prefera sa vina cu autoturismul propriu tocmai pentru a se feri de o eventuala infectare asa ca vor trebui identificate cu autoritatile locale spatii pentru parcare. Solutii se gasesc daca anticipam.

Nu trebuie sa ne panicam daca vor fi angajati care vor lua virusul. Este important ca ei sa fie tratati in siguranta in spitale si avut grija de familiile lor. Cei care au intrat in contact cu ei trebuie testati si spatiul in care au lucrat dezinfectat. Si mergem mai departe.

Lucrurile nu o sa mearga ca unse de la inceput pentru ca, de multe ori, va trebui sa experimentam. Aici vor fi de mare ajutor asociatiile profesionale pentru ca ele pot facilita schimbul de informatii, pot vedea ce a mers si ce nu, si pana la urma pot veni cu un plan pentru fiecare domeniu de activitate in parte.

Guvernul ar trebui sa asigure suficiente echipamente de protectie in momentul in care munca va incepe, dar nu exista aceasta garantie. Va trebui improvizat, cel putin o perioada.

Masurile de siguranta sanitara pentru voi, pentru angajati si pentru clienti sunt primul pilon pentru repornire. Al doilea pilon trebuie sa fie recastigarea increderii clientilor, recastigarea increderii in furnizori si parteneri de afaceri. Este foarte posibil ca aceasta incredere va avea de suferit, cel putin la inceput, fapt care va ingreuna extrem de mult activitatea. Aici cred ca statul poate interveni cu plata primelor de asigurare care sa va garanteze ca va incasati banii.

Putin de presupus ca economia va porni cu aceeasi viteza cu care s-a oprit. Probabil ca cererea de produse si servicii va fi timida la inceput asa ca trebuie gasite solutii pentru oamenii care nu vor putea reveni imediat la munca.

Al treilea pilon poate fi sprijinul pe care il putem da in Parlament pentru a da legi care sa aduca protectie sociala acolo unde munca nu a inceput din plin. Vom face legi care sa va dea ocazia sa va finantati afacerea la un cost accesibil si vom mentine presiune pe guvern, indiferent cum se va numi, ca sa fie cel mai bun client al vostru. Adica unul care cumpara si plateste la timp!

Vom experimenta, ne vom reinventa daca asta va fi necesar ca sa repornim Romania. Eu stiu ca voi sunteti cei mai interesati sa va reapucati de lucru, sa aveti oamenii inapoi in hale, magazine sau alte locuri de activitate. Iar in mainile voastre sta soarta a milioane de romani. Eu stiu ca veti face ceea ce trebuie sa faceti. Ati reusit intr-o tara in care este foarte greu sa fii antreprenor, o sa reusiti si acum sa invingeti un inamic invizibil.

Prin acest apel deschid astazi un dialog national pe tema repornirii vietii economice, sociale, culturale si sportive in Romania. Voi aborda tema cu tema, domeniu cu domeniu. Voi vorbi putin si voi asculta mult.

Propunerile voastre, comentariile voastre vor face parte din planul#repornimromania.”, scrie Călin Popescu Tăriceanu.