Călin Popescu Tăriceanu aruncă în AER cifrele oficiale raportate pe coronavirus: Ceva nu se leagă!

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, susține că cifrele oficiale ale crizei coronavirus ridică suspiciuni. Tăriceanu arată faptul că numărul de teste efectuate nu este egal cu numărul de persoane, asta pentru că anumiți oameni s-au testat de mai multe ori, inclusiv premierul Ludovic Orban.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 36: 'Să vină Sebi Ghiţă!'

”Ceva nu se leaga in felul in care autoritatile raporteaza cifrele crizei coronavirus. Sunt cateva categorii care nu lasa loc de dubii (numarul de bolnavi, numarul de persoane vindecate, numarul de decese, numarul de persoane in carantina etc), dar exista si una care lasa loc de interpretari, ca sa nu ii spun manipulari: numarul de teste. Aceasta categorie ne induce involuntar ideea ca cele peste 43.000 de teste efectuate de autoritati pana acum reprezinta numarul de persoane care au fost testate. Si daca acest numar ar fi cel adevarat, tot am fi tara de pe glob care testeaza cel mai putin. Dar, daca tin cont de faptul ca primarul PNL din Iasi declara ca el se testeaza o data pe saptamana sau ca Lucovid Orban a fost testat de doua ori pana cand a parasit Vila Lac 1, inseamna ca numarul de teste nu este egal cu numarul de persoane.

Daca mai fac si legatura cu ce declara autoritatile, si anume ca fiecare bolnav de coronavirus este testat o data ca sa se afle daca are infectie si daca este pozitiv mai este testat de doua ori dupa tratament, asta inseamna ca numarul de persoane testate este ridicol de mic.

Cer Ministrului Sanatatii sa spuna public care este numarul real de persoane unice (adica sa nu numere de mai multe ori o persoana care a fost testata de mai multe ori) testate si care este numarul de testari.

Sper din toata inima ca nu am dreptate si ca este doar un viciu de raportare, dar daca totusi am dreptate toti cei care au consimtit la aceasta manipulare trebuie sa plece.”, scrie Călin Popescu Tăriceanu.