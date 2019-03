Călin Popescu Tăriceanu atacă PNL: Denumire istorică nu e suficientă pentru a-ți da și credibilitate

Călin Popescu Tăriceanu a lansat un atac la adresa PNL, precizând că „denumirea istorică nu e suficientă pentru a-ți a credibilitate”.Liderul ALDE spune că partidul pe care îl conduce este singurul care și-a dublat scorul de la ultimele alegeri și poate depăși PNL.

„Eu cred că fiecare trebuie să îi pună pe cei mai buni dintre cei mai buni. Noi nu am pus niște nume ca să umplem lista cu niște nume. Sunt persoane cu experiență, notorietate, care au confirmat prin ceea ce au făcut în viața publică din România. Nu împărtășesc logica altora, partidele din Opoziție, care au făcut un fel de mozaic pe listă, mergând pe ideea că cu cât e mai necunoscut și mai nepriceput cu atâta capătă mai multă încredere că nu a făcut politică. Eu cred că trebuie să arăți că ai făcut politică, sigur nu orice fel de politică, ci una care să îți aducă confirmarea, recunoașterea cetățenilor”, a declarat Calin Popescu Tăriceanu, potrivit Mediafax.

Citeste si Eurostat confirmă PRĂPĂDUL: România este, și în februarie, CAMPIOANA INFLAȚIEI în Uniunea Europeană

„Este o realitate: ALDE este singurul partid care de la alegerile din 2016, unde am făcut 5,83 la Cameră și 6,17 la Senat, astăzi e creditat cu un scor dublu, care merge chiar către 15 la sută în anumite sondaje. Studiul CURS publicat arată că pe București ALDE are 19 la sută și surpriza pentru mine a fost că PNL are 17 la sută. Obiectivul pe care eu l-am discutat cu colegii mei și anume de a depăși PNL, avem șansa să îl atingem, nu știu dacă la aceste alegeri, dar în perspectivă sunt convins că vom convinge din ce în ce mai mulți cetățeni că ALDE este singurul reprezentant al principiilor și valorilor liberale în România. Singura denumire istorică nu e suficientă pentru a-ți da și credibilitatea necesară de a reprezenta aceste valori ale liberalismului”, a completat Tăriceanu.