Călin Popescu Tăriceanu comentează respingerea Liei Olguța Vasilescu - Domnul Iohannis ce experiență are că a devenit președinte?Vrea să fie lider al Opoziției

Călin Popescu Tăriceanu sustine ca refuzul lui Klaus Iohannis de a o numi in functia de ministru al Dezvoltarii pe Lia Olguta Vasilescu arata dorinta presedintelui de a deveni lider al Opozitiei.

"Niciodata nu am avut interimate atat de lungi la ministere atat de importante. Nimic nu ma mai mira ca presedintele pare descis sa puna bete in roate guvernului. Am citit motivatia respingerii. Presedintele considera ca doamna Vasilescu nu ar fi pregatita pentur aceasta functie. Are experienta in administratia locala, guvernamentala, ce experienta in plus trebuie sa te califice? Domnul Iohannis ce experienta are ca a devenit presedinte? Poti sa pui si un avocat sa fie ministru al sanatatii. Cred ca aceasta respingere arata dorinta presedintelui de a fi perceptut ca lider al opozitiei. Nu am discutat in coalitie ca acest lucru tine de premier, iar doamna prim-ministru e la Bruxelles. Când va veni, daca va solicita un punct de vedere, voi participa. Cred ca presedintele sesizeaza un lucru. Noi nu avem prima prioritate razboiul cu presedintele, el vrea sa forteze sa ne atraga intr un razboi, am vazut tot felul de variante privind suspendarea presesedintelui. Stie ca in perioada asta un astfel de gest dauneaza imaginii, de asta joaca in acest fel", a declarat Calin Popescu Tariceanu la Antena 3.