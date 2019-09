Călin Popescu Tăriceanu e dezamăgit de trădările celor 4 lideri și anunță CONGRES: 'Au acceptat această mită politică'

Liderul ALDE a declarat, vineri seară, la Digi24 că cei patru fugari trădat partidul și ”s-au vândut pentru un Guvern care mai are câteva zile de trăit”. Călin Popescu Tăriceanu a afirmat că este dezamăgit că cei patru nu au analizat măcar procedurile care urmau până la numirea lor în funcții, pentru că în felul acesta ar fi realizat singuri că planul lor avea să eșueze.

Citește și: Viorica Dăncilă i-a executat azi! Pe cine a dat afară din Guvern

„Astăzi le-am propus colegilor (la Biroul Politic Executiv - n.r.) organizarea unui congres până la finele acestui an. Cred că este nevoie ca acum, odată cu trecerea în opoziţie, să reconsiderăm anumite abordări pe care le avem. E bine ca membri ALDE să ştie, să afle că există viaţă şi după ruperea alianţei cu PSD şi după alegerile din noiembrie. Politica, din punctul meu de vedere, nu e doar câştigul de moment, ci ceea ce ştii să faci bine pentru cetăţeni. Aşa încât sunt absolut deschis organizării unui congres. Am programat o ședință oficială la care am invitat toți membrii Biroului Politic al ALDE ca să discutăm situația creată după acceptarea funcțiilor care s-au oferit domnului Meleșcanu și celorlalți trei din Guvern și, la sfârșitul discuției libere, am decis că e nevoie și de o decizie. Având în vedere că aveam cvorumul necesar, am luat deciziile care se impuneau. Și colegii mei, și eu am constatat că foștii colegi, cei care au acceptat această mită politică din partea doamnei Dăncilă au decăzut din calitatea de membri ALDE. Știau, erau preveniți, știau care erau prevederile statutare și am luat hotărârea ca toți cei care acceptă funcții în Parlament, Guvern, fără să aibă acordul nostru, al partidului, pierde calitatea de membru, deci la nivel local, acolo unde este cazul, sunt conduceri interimare”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Cât despre leganitatea procedurii de excludere a celor patru, Tăriceanu a dat asigurări că nu există niciun motiv care să le permită celor excluși să câștige o eventuală contestație.

Citește și: EXCLUSIV Tribunalul București spune că ministrul Justiției a încălcat legea

„Înainte de a lua aceste hotărâri ne-am consultat cu juriștii noștri și am luat hotărâri statutare. Din punct de vedere al laturii politice, acești foști colegi au ales o variantă dezamăgitoare, alegând să destructureze ALDE. Cei patru au fost persoane care la Delegația Permanentă au votat pentru ieșirea de la guvernare și pentru denunțarea alianței cu PSD. Cei patru s-au vândut pentru un Guvern care mai are câteva zile de trăit”, a explicat liderul ALDE.