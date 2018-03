Călin Popescu Tăriceanu: Ford a devenit un investitor redutabil în România

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, consideră că, la 10 ani de la preluarea pachetului majoritar de acţiuni la Automobile Craiova, compania Ford a devenit un investitor redutabil în România şi a contribuit la dezvoltarea industriei automobilului, principala ramură a economiei ţării noastre. "Ford aniversează astăzi 10 ani de existenţă în România, la Uzina de la Craiova. Mai exact, azi se împlinesc 10 ani de la momentul oficial în care Ford Motor Company a preluat pachetul majoritar de acţiuni în cadrul Automobile Craiova. Este un deceniu în care s-au realizat investiţii importante, Ford devenind un investitor redutabil în România. Fabrica de la Craiova a contribuit esenţial la dezvoltarea industriei automobilului, care a devenit principala ramură a economiei româneşti", a scris miercuri Tăriceanu pe pagina sa de Facebook.

El a amintit că a iniţiat proiectul Ford în România, propunându-şi obiective ambiţioase. "Este o onoare pentru mine să spun, după 10 ani, că proiectul Ford în România este proiectul pe care l-am iniţiat de la bun început, m-am bătut pentru el, am făcut eforturi împreună cu membrii Guvernului, colegii mei la acea dată, alături de care am stabilit nişte obiective foarte ambiţioase: menţinerea profilului de activitate (astfel încât spaţiile de producţie să nu se transforme în cel mai bun caz într-un mall comercial), păstrarea locurilor de muncă şi un anumit volum de producţie. Mă bucură să văd că proiectul pe care l-am iniţiat ajunge ceea ce mi-am dorit de la început şi ceea ce am visat să fie: o întreprindere care să poată să rivalizeze pe de o parte cu ceea ce a făcut Dacia la Piteşti şi, pe de altă parte, cu marile locaţii de producţie pe care le are Ford în toată Europa şi în lume", susţine Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a subliniat că fabrica Ford de la Craiova este un exemplu de succes, care contribuie la consolidarea Parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite. "Azi, fabrica Ford de la Craiova este o unitate de producţie de talie mondială, reprezentând cea mai importantă investiţie americană în ţara noastră, ceea ce demonstrează încrederea pe care compania Ford o are în România. Este, deopotrivă, un exemplu de succes care contribuie la consolidarea Parteneriatului strategic România - Statele Unite. Pentru toate aceste lucruri vreau să mulţumesc celor din conducerea Ford, cât şi tuturor angajaţilor, care prin munca depusă au contribuit direct la reuşita proiectului. Vă urez în continuare mult succes", a mai scris Călin Popescu-Tăriceanu în postarea de pe Facebook.