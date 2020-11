Călin Popescu Tăriceanu: Fuziunea ALDE - Pro România este noul USL și va sparge 'cooperativa' PSD - PNL

Fuziunea dintre ALDE şi Pro România reprezintă reacţia sănătoasă la înţelegerea pe sub masă dintre PSD şi PNL pentru a scoate de pe scena politică partidele mai mici, a afirmat duminică Călin Popescu-Tăriceanu, la Congresul de fuziune dintre cele două formaţiuni politice.

"Finalizăm astăzi fuziunea dintre cele două partide ale noastre. Trebuie să vă spun un lucru, de ce facem această fuziune? Pentru că este reacţia sănătoasă la înţelegerea pe sub masă dintre PSD şi PNL pentru a scoate de pe scena politică partidele mai mici. Este evident că cei mari nu au nevoie de opoziţie. Ei au nevoie de un sistem bipolar, în care să-şi paseze steagul guvernării de la unul la altul, sub deviza pe care o cunoaşteţi : 'La vremuri noi, tot noi!'. Şi ALDE şi PRO România sunt două partide care îi încurcă şi de aceea vor să scape de noi şi să-şi pună în aplicare planul. Acesta este motivul pentru care ne-am unit, pentru a le sparge 'cooperativa', pentru a nu-i lăsa pe români captivi într-o democraţie de mucava!", a spus Tăriceanu.

El a arătat că în urma fuziunii va fi format "noul USL, adică partidul PRO România Social Liberal".

"Vă aduc aminte că în 2011 răspunsul politic la criza politică creată şi amplificată de Băsescu şi PDL a fost crearea USL şi instalarea Guvernului Ponta. Victor Ponta, ca prim-ministru, a repus economia pe picioare, a redat pensionarilor pensiile tăiate şi salariaţilor veniturile amputate. E adevărat că atunci PSD şi PNL au avut curajul să se pună împreună. Ceea ce până atunci părea imposibil, atunci s-a realizat. Astăzi însă şi PSD şi PNL aş spune că nu sunt de partea bună a baricadei, sunt de partea greşită. Aşa că nu ne-a rămas decât nouă, împreună, să formăm noul USL, adică partidul PRO România Social Liberal", a susţinut Tăriceanu.

Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că acest partid va fi "fi ultima redută în apărarea drepturilor şi libertăţilor românilor", care se va "bate pentru libertăţile fiecăruia, dar şi pentru drepturile economice câştigate".

"Noi vom spune nu concedierilor colective, noi vom spune nu supraimpozitării celor care produc! Dar vom spune da naţionalismului economic şi sprijinirii firmelor româneşti! Vom sprijini firmele şi produsele româneşti, pentru că, da, eu cred în continuare, chiar dacă am o vârstă, mai am o naivitate: cred că România trebuie să ajungă să fie a şasea putere economică a Europei. Suntem a şasea ţară ca mărime după suprafaţa geografică şi după populaţie, nu văd ce ne-ar împiedica, cu un plan, un program, un proiect naţional să ajungem a şasea naţiune economică a Europei. (...) Nu vreau să vă vindem iluzii, să ştiţi. Ştim ce avem de făcut pentru 2021 şi după aceea. Vă spun că, în primul rând, aşa cum aţi văzut , priorităţile noastre sunt să-i protejăm la nivel de persoană fizică pe cei care au nevoie, pentru a nu rămâne nimeni în spate, a nu fi lăsat nimeni în urmă şi trebuie să ajutăm companiile româneşti să depăşească criza economică", a subliniat Tăriceanu.

Senatorul a pledat pentru deschiderea şcolilor şi a activităţii economice, susţinând că "nu există altă cale de a învinge epidemia".

"Vă daţi seama că vom reuşi acest lucru nu închizând tot ce se poate, aşa cum face Orban împreună cu Iohannis. Adică văd că ei închid şcoli, pieţe, spitale, comunităţi, firme! Nu! Trebuie să deschidem totul, copiii să meargă la şcoală şi noi să mergem la muncă, pentru că nu există altă cale de a învinge epidemia cu care ne confruntăm. În final trebuie să înţelegem următorul lucru: în această bătălie nu avem decât o singură posibilitate, să ne dăm învinşi de acest coronavirus şi cred că nu aceasta este soluţia, sau, din contră, să ieşim din această confruntare învingători, depăşind dificultăţile. Şi să ştiţi că ţara aceasta, România, a mai trecut în decursul istoriei prin dificultăţi. Vă readuc aminte numai ce s-a întâmplat în Primul Război Mondial, când România era ocupată în proporţie de două treimi de trupele germane şi, totuşi, în final, am ieşit învingători, şi după război s-a creat România Mare. România Mare, România prosperă, România demnă, România independentă s-a clădit după ce au fost depăşite dificultăţi importante, dificultăţi majore. Cred că şi noi trebuie să facem acelaşi lucru. Toţi, împreună! Avem şi cu ce şi avem şi cu cine!", a mai spus Călin Popescu-Tăriceanu.