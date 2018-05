Călin Popescu Tăriceanu povesteşte cum a cunoscut-o pe Doina Cornea

Personal, îmi voi aminti întotdeauna cu mare plăcere de discuțiile pe care le-am avut de fiecare dată când, cu multă generozitate, m-a invitat la Cluj. În anii ’90, am cunoscut-o și respectat-o ca unul dintre susținătorii constanți ai desprinderii de comunism și ai drumului euro-atlantic al României. Ulterior, când am devenit premier și după aceea, am avut șansa de a o vizita de mai multe ori la Cluj, unde am avut numeroase dialoguri extraordinare. Am descoperit omul Doinea Cornea și am rămas impresionat de căldura, decența și echilibrul pe care le-a arătat. De aceea, resimt acum o mare tristețe la trecerea la cele sfinte a Doinei Cornea.

În aceste momente grele, doresc să transmit condoleanțe familiei. Dumnezeu să o odihnească în pace!", a scris Tăriceanu.