Călin Popescu Tăriceanu, reacţie după ce DNA a cerut 3 ani de închisoare pentru el: 'Eu voi merge pe acest drum neabătut'

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele Senatului, are o primă reacţie după ce procurorii DNA au cerut, în instanţă, trei ani de închisoare pentru el, în dosarul de mărturie mincinoasă. Răspunzând unei întrebări despre solicitarea DNA, liderul ALDE s-a referit mai mult la neregulile din justiţie decât la cazul său.

"Nu vreau să fac prea multe comentarii in public legat de ceea ce se intampla in sala de judecata. Pana la urma, totusi, acolo se desfasoara justitia si nu in spatiul public. Eu, fara indoiala, am avertizat ca in Romania se petrec derapaje de la normele statului de drept. Unii s-au grabit sa puna celebra eticheta de panali, care nu ne-ar da dreptul sa discutam aceste lucruri. Aceasta etichetare a fost gandita tocmai pentru a inchide gura celor care nu vor sa fie cantaretii sistemului. Protocoalele iesite la iveala in ultima vreme si care releva grave incalcari ale legii alcatuiesc un tablou complet asupra ceea ce inseama statul de drept in Romania. Modificarile la legile justiei nu au avut ca scop diminuarea eficientei luptei anticoruptie, ci intarirea independentei judecatorilor. Eu cred ca acesta este un drum pe care Romania trebuie sa mearga in continuare. Eu voi merge pe acest drum neabatut", a declarat Tăriceanu.