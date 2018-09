Călin Popescu Tăriceanu se conturează ca prezidențiabil: anunță prioritățile României, în Europa

Președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, posibil candidat al coaliției PSD-ALDE la alegerile prezidențiale, a efectuat o vizită în Polonia, acolo unde și-a conturat liniile de politică externă.

Citește și: SURSE - Momente PENIBILE în ședința CSAT: ministrul care i-a cerut lui Iohannis să salute la plecare

Am participat în perioada 4-5 septembrie la Conferința „Europa Carpaților”, organizată de Seimul (Camera Deputaților) Republicii Polone, în cadrul Forumului Economic de la Krynica.

Am fost invitat să particip ca vorbitor la două mese rotunde. Prima a avut loc în cadrul dezbaterii „Europa: ieri, azi, mâine”, unde am atras atenția asupra crizelor majore din ultimii ani care au pus la încercare rezistența și coeziunea europeană. Am adus în discuție importanța continuării procesului de integrare europeană, ca demers pragmatic și a identificării de obiective care să fie preluate de UE27 pentru a genera consens și unitate, cu scopul de a evita astfel adâncirea discrepanțelor existente între statele membre. În perioada deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene în primul semestru al anului 2019, România își va asuma un rol constructiv în cadrul negocierilor pentru deciziile care vor contura viitorul Uniunii Europene. La această masă rotundă au mai avut intervenții Stanisław Karczewski, mareșalul Senatului Republicii Polone, Tibor Navracsics, comisarul european pentru educație, cultură, tineret și sport, Virginijus Sinkevičius, ministrul economiei din Lituania și dl Edgars Rinkēvičs, ministrul afacerilor externe din Letonia.