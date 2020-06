Călin Popescu Tăriceanu suspectază un plan al PNL: Cum încearcă să scape liberalii de moţiunea de cenzură

Călin Popescu Tăriceanu, preşedintele ALDE, afirmă că PNL doreşte prelungirea stării de alertă pentru ca opoziţia să nu depună moţiune de cenzură, în condiţiile în care demiterea guvernului în pandemie nu ar fi un gest inspirat.

"Este o moțiune de cenzură care stă în așteptare. Am discutat cu PSD și cu domnul Ponta despre oportunitatea unei moțiuni de cenzură. Am ajuns la concluzia că este necesară pentru multe lucruri. Oportunitatea politică a introducerii unei moțiuni de cenzură în starea de alertă este puțîn probabilă. Bănuiala mea e că cei de la PNL, pentru că știu că nu ar rezista unei moțiuni de cenzură în Parlament, vor să prelungească starea de alertă până in preajma alegerilor", a declarat Tăriceanu la România TV.