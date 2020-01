Călin Popescu Tăriceanu: 'Ziua de 31 ianuarie 2020 va rămâne în istoria Europei ca o zi tristă. Am sperat până în ultima clipă...''

Preşedintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a mărturisit că a sperat până în ultima clipă că Marea Britanie nu va pleca din Uniunea Europeană, dar şi-a exprimat speranţa că alţi politicieni şi cetăţeni britanici vor decide să revină alături de prietenii şi aliaţii din Uniune.

"Ziua de 31 ianuarie 2020 va rămâne în istoria Europei ca o zi tristă. Pentru că este ziua în care intră în vigoare acordul prin care Marea Britanie va părăsi Uniunea Europeană. E un moment bun să reflectăm cum a început ceea ce eu consider a fi un dezastru. A început din dorinţa unui partid politic de a-şi întări poziţia politică provocând un referendum asupra apartenenţei Marii Britanii la UE. Erau siguri că vor câştiga acest referendum în detrimentul altora, care militau pentru ieşirea din Uniune. Ce nu au luat în calcul iniţiatorii referendumului a fost că britanicii o să fie manipulaţi consistent pe reţelele sociale de către actori pe care doar îi bănuim. Manipulaţi sau nu, faptele rămân fapte: britanicii au votat pentru ieşirea din Uniune, iar acum ne aflăm în faţa unui eveniment istoric ale cărui consecinţe nu le putem încă anticipa", a scris Tăriceanu, vineri, pe Facebook.

El a explicat că înţelege "frustarea şi chiar furia" britanicilor pe birocraţia de la Bruxelles, dar că îi este greu să accepte că britanicii, "care păstrau echilibrul politic al Europei, au ales să părăsească Uniunea".



"Respect decizia cetăţenilor britanici, dar recunosc că am făcut parte din rândul celor care am sperat până în ultima clipa că această plecare nu va avea loc. M-am înşelat. Pe moment, Marea Britanie va părăsi spaţiul comunitar. Rămân în rândul celor care îşi pun ultimele speranţe în cei peste 3,5 milioane de cetăţeni ai UE, printre care şi aproape o jumătate de milion de români, care au ales să-şi facă din Marea Britanie a doua casă. Ei sunt speranţa noastră că flacăra Uniunii Europene va rămâne vie în Londra, Manchester sau Liverpool. Ei sunt garanţia că peste 3,5 milioane de punţi îi vor opri pe britanici să se insularizeze cu adevărat", a adăugat Tăriceanu.



Liderul ALDE speră că nu va dura mult până când Marea Britanie va reveni în UE.



"Politicienii vin şi pleacă şi am credinţa că nu va dura mult până când cei care au dus Marea Britanie în afara Uniunii vor regreta ce au făcut. Şi poate că alţi cetăţeni ai Marii Britanii vor hotărî că locul lor este alături de prietenii şi aliaţii lor din Uniunea Europeană. Şi noi vom fi acolo, aşteptându-i cu braţele deschise. Aşa că azi nu spunem 'Goodbye!', ci 'See you later, Great Britain!'", şi-a încheiat Tăriceanu mesajul de pe Facebook.