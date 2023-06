Calitatea aerului s-a îmbunătăţit la New York, după incendiile din Canada

Încurajaţi de îmbunătăţirea calităţii aerului la New York, mii de spectatori s-au adunat vineri în Queens pentru prima zi a unuia dintre cele mai importante festivaluri de muzică din metropolă, The Governors Ball, cu Lizzo, Odesza şi Kendrick Lamar printre vedetele aşteptate pe scena evenimentului care se încheie duminică, relatează AFP.

Miercuri, metropola cu peste 8 milioane de locuitori se sufoca din cauza ceţii şi a aerului devenit irespirabil şi periculos, în contextul în care fumul emis de incendiile de pădure din Canada s-a îndreptat spre sudul teritoriului american, scrie agerpres.ro.

Mai multe evenimente sportive, precum meciul de baseball al celor de la Yankees împotriva Red Sox, au fost amânate. Însă, odată cu îmbunătăţirea calităţii aerului începând de joi, organizatorii au putut anunţa organizarea festivalului, spre marea uşurare a celor sosiţi din ţară dornici să participe la eveniment.

Peste 60 de artişti vor concerta timp de trei zile la New York, printre vedetele aşteptate în acest weekend numărându-se şi duo-ul electro Odesza şi rapperii Lil Nas X şi Kendrick Lamar.

La New York, indicele de calitate a aerului AirNow a scăzut vineri sub 50 pe o scară de zero la 500, după ce miercuri a depăşit un nivel record de 400.