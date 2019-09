Calitatea gazonului de pe Arena Națională lasă de dorit înaintea partidei dintre România și Spania

România şi Spania se vor duela joi, de la 21:45, în preliminariile Euro 2020, iar gazonul de pe Arena Naţională lasă de dorit, anunță MEDIAFAX.

Miercuri, cele două echipe s-au antrenat pe gazonul montat recent pe Arena Naţională. Spre finalul antrenamentului susţinut de iberici, gazonul a cedat. Pe alocuri, au început să sară bucăţi destul de mari, spre uimirea spaniolilor. Obişnuiţi să joace pe terenuri impecabile, spaniolii vor avea cu siguranţă mari probleme pe durata meciului de mâine.

Gazonul a fost montat în urmă cu circa trei săptămâni. Până la acest joc, ultima partidă a fost Dinamo - Craiova 0-2, pe 21 iulie. Pe 14 august a avut loc concertul Metallica, iar, după acel eveniment, a început procesul de schimbare a gazonului.

Peste 50.000 de oameni vor asista la meciul din preliminarii. Se joacă cu casa închisă, iar suporterii echipei naţionale speră să vadă un meci mare din partea favoriţilor. După primele patru etape, România ocupă locul 3 în Grupa F, cu şapte puncte. Spania este lider, cu 12 puncte. Suedia are de asemenea şapte puncte, dar are avantajul meciului direct. Pe 4 se află Norvegia, cu cinci puncte, urmată de Malta, cu trei lungimi. Insulele Feroe ocupă ultimul loc, cu zero puncte.