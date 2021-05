Camelia Bogdan: SRI, moștenitorul Securității, e în spatele excluderii mele din magistratură

Camelia Bogdan, judecătorul exclus de două ori din magistratură, insinuează că Serviciile sunt cele care au orchestrat îndepărtarea ei din funcția de judecător, deoarece a privit cu suspiciune sursele de finanțare ale acestora. Aceste afirmații, alături de o sumedenie de alte „derapaje”, vor fi dezbătute de magistrații din CSM.

Deja exclusă de două ori din magistratură, Camelia Bogdan este acum pe agenda secției pentru judecători din CSM, unde se va discuta, miercuri, raportul Inspecției Judiciare care a constatat că același judecător nu mai îndeplinește condițiile de bună reputație pentru a mai fi magistrat.

Atacurile repetate la adresa justiției și altor instituții ale statului, pentru a afecta credibilitatea acestora și a pune presiune pe ele, coroborat cu faptul că magistratul exclus nu conștientizează gravitatea faptelor sale, reprezintă o conduită care, în opinia Inspecției Judiciare, o fac incompatibilă pe Camelia Bogdan cu funcția de judecător.

„Prin prisma acțiunilor desfășurate din funcția de judecător calificate de instanța disciplinară ca nefiind conforme cu statutul acestei funcții și pentru care a fost sancționată disciplinar de două ori, cât și în raport de manifestările extraprofesionale în care nu se respectă standardele de conduită naționale și internaționale stabilite pentru funcția de judecător, cu consecințe negative asupra credibilității justiției, apreciem că doamna Camelia Bogdan, judecător suspendat, nu mai prezintă calitățile necesare pentru ocuparea funcției de judecător, nemaibucurându-se de o bună reputație”, arată concluzia Inspecției Judiciare.

În mai multe interviuri acordate în 2020 și 2021, Camelia Bogdan afirmă că a cerut acces la sursele de finanțare ale Serviciilor și a solicitat transparență în acest sens, apreciind că este o adevărată „încrengătură” a Mafiei în acest domeniu.

„Serviciile române de informații, moștenitorii în drepturi ai fostei Securități, care au rămas cu banii Securitătii. Noi am discutat și în alte interviuri, trebuie transparență asupra surselor de finanțare a serviciilor deoarece, dacă există aceste societăți controlate de proxi, de la care eu confisc, cu siguranță că eu sunt văzută ca o, cum îi zice, ca un pericol pentru banii murdari din România (...) Și Serviciile se află sub protocol cu Inspecția Judiciară, ei zic că le-au denunțat. Eu sincer nu sunt chiar atât de convinsă, plus că există foarte multe încrengături din partea Mafiei economice, din partea Mafiei politice, din partea Serviciilor”, afirma Camelia Bogdan într-un interviu acordat în februarie 2021 pentru Epoch Times.

În două interviuri pentru Newsweek, Camelia Bogdan a vorbit despre o legătură directă între SRI și patrimoniul fostei Securități.

„Nu vă ascund că eu am cerut acces la sursele de finanțare, deoarece sunt informații clasificate, ori nu poți clasifica ceva ce este o infracțiune. La noi structurile de informații au voie să dețină afaceri. Să-și asigure finanțarea prin SRL-uri (...) Practic la noi, conform articolului să zicem 42 din legea 51/1991, SRI își clasifică informațiile referitoare la aceste sume de bani cu care își desfășoară activitatea. Trebuie să spunem că SRI și celelalte structuri de informații sunt constituite pe patrimoniul fostei Securități”, a spus Camelia Bogdan în interviul din 2020.

„Nu se investighează, a, și s-a funcționat bineinteles sub protocol în condițiile în care SRI era moștenitorul în drepturi al fostei Securităti, cel care trebuie să se ocupe de aducerea la buget a banilor aceia care s-au delapidat prin ’90”, mai spunea judecătorul suspendat în același interviu.

Aceste afirmații, menite să o transforme pe Camelia Bogdan într-o victimă a „sistemului”, alături de numeroase alte declarații controversate, ar putea să ducă la o nouă excludere a sa din magistratură.