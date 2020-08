Camelia Gavrilă: 'Iașul are nevoie de un Primar apropiat și dăruit oamenilor!'

Carmen Gavrilă, candidata PSD la Primăria Municipiului Iași, afirmă că își propune să remedieze „grave distanțări produse de actuala administrație” între cetățeni și primărie.

„Încă de când am câștigat mandatul de deputat în anul 2016 am considerat că este necesar ca proiectele legislative susținute să vizeze direct îmbunătățirea vieții cetățenilor, preocupările și aspirațiile acestora, completarea unor politici publice în spiritul eficienței, al relevanței și al utilității. Am reușit astfel să susțin proiecte importante de dezvoltare a învățământului românesc, a infrastructurii educaționale, realizarea unor programe de formare profesională de succes prin învățământul dual, oportunități pentru tineri prin legea internshipului, cât și prin concretizarea unor măsuri sociale, economice, salariale, cu implicații pentru evoluția țării, pentru modernizarea acesteia, pentru bunăstarea cetățenilor.

Astăzi îmi asum public un nou proiect: corectarea și remedierea unei grave distanțări produse de actuala administrație între cetățenii Iașului și Palatul Roznovanu, redând astfel ieșenilor, cetățenilor, Primăria Iași!

Cu siguranța experienței și a competenței manageriale dovedite deja, cu dorința de a îndeplini acest deziderat, purtând în suflet atașamentul și afecțiunea mea profundă pentru orașul nostru, din respect deplin și prețuire pentru comunitatea în care m-am născut și m-am format, dar și cu responsabilitate pentru viitorul acesteia, voi parcurge la pas cartierele Iașului, pentru a mă întâlni cu cetățenii și pentru a așeza temeiurile unui dialog și ale unui parteneriat adevărat ce va caracteriza, după luna septembrie a acestui an, relația dintre administrație și ieșeni.

Consider că, prin schimbul de idei și opinii, prin valoarea unui dialog sincer, cu gândul că avem nevoie de transparență decizională, întâlnirile din cartiere pot fi în aceeași măsură un inventar concret și onest de probleme, dificultăți identificate de cetățeni, dar și comunicare a soluțiilor și a viziunii mele pentru dezvoltarea orașului și pentru cerințele lor. În urma discuțiilor purtate cu cetățenii, urgențele, nemulțumirile, cele mai viabile soluții de rezolvare a problemelor cu care se confruntă ieșenii trebuie să urmeze parcursul normal de la idee la proiect și să se concretizeze în politici publice odată cu schimbarea actualului edil din funcție.

Lista problemelor și a urgențelor Iașului este amplă și diversă, iar implicarea Primăriei Iași a fost în întârziere mereu, chiar invers proporțională față de presiunea publică: trafic sufocant, dezvoltare urbană haotică, transport public parțial eficient și încă nemodernizat, lipsa acută a locurilor de parcare, infrastructură rutieră depășită de numărul de mașini, probleme de mediu, creșe și grădinițe cu număr insuficient de locuri sau depărtate de unele zone cu locuințe numeroase, reabilitare și modernizare a unor școli, licee, internate, săli de sport etc. În general sunt semnalate în contextul sondajelor de opinie și nemulțumiri legate de locurile de joacă insuficiente ca număr, unele neîntreținute și cu dotări învechite; nevoia de mici parcuri în cartiere, între blocuri, copaci netoaletați și vegetație neîntreținută, case și clădiri cu un aspect neîngrijit, într-o stare severă de degradare, construcții provizorii realizate fără autorizații, lipsa unor centre suport pentru copil și familie în cartiere cu populație vulnerabilă etc.

Ignorarea acestui cumul de probleme, indiferența, evoluții urbanistice discutabile sau comportamente administrative ineficiente, chiar nedemne de un oraș semnificativ, polivalent, cultural și educațional, capitală istorică a României, toate aceste aspecte au fost perpetuate de actualul primar al municipiului Iași și de parte a echipei sale, primar ce și-a pierdut reperele de lider al unei comunități, prins în mrejele unor interese obscure care au condamnat Iașul la inexistența unor proiecte urbane majore, la stagnare economică, izolare și devalorizare administrativă.

Iașul nu este al primarului!

Iașul este al fiecărui cetățean care, prin muncă, implicare și responsabilitate, consolidează și îmbogățește prezentul și viitorul comunității, tocmai de aceea Iașul are nevoie de un Primar apropiat oamenilor!

Drumul spre dezvoltare economică, educațională și socială nu se poate parcurge alături de un edil al ipotezelor, al proiectelor iluzorii, al „machetelor” care substituie realitatea concretă! Calea spre o comunitate europeană trebuie pavată cu decizii democratice, cu proiecte de anvergură, cu receptivitate față de dorințele și aspirațiile oamenilor, cu investiții fundamentate de nevoile concrete ale cetățenilor, nu doar cu o estetică de suprafață, cu ronduri de flori, rulouri de gazon și borduri!

Matrice a istoriei poporului român, centru al culturii, al spiritualității și educației naționale, izvor de creativitate, artă și credință, loc de întâlnire a ideilor inovatoare și vibrante venite din rândul generațiilor tinere sau mature care își scriu povestea parcursului profesional și uman în mijlocul cetății noastre, municipiul Iași are nevoie astăzi de un primar devotat acestei demnități nobile, integru profesional și moral, cu viziune și deschidere spre calea europeană a dezvoltării, de un primar ancorat în realitățile comunității pe care o reprezintă, capabil să identifice nevoile și problemele cetățenilor care l-au învestit cu încredere și să susțină dezvoltarea unui oraș inteligent, modern, european”, afirmă Camelia Gavrilă într-un comunicat de presă.