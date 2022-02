Camila Cabello va lansa o nouă melodie în colaborare cu Ed Sheeran

Camila Cabello a anunţat luni că va scoate o nouă melodie în colaborare cu Ed Sheeran intitulată "Bam Bam", relatează UPI.

Piesa va fi lansată pe 4 martie. Cabello a făcut anunţul pe Instagram alături de o fotografie în care apare aşezată în faţa unui magazin, potrivit Agerpres.

"Bam Bam. 4 martie cu @teddysphotos, unul dintre oamenii şi artiştii mei preferaţi", a scris Cabello lângă fotografie, etichetându-l pe Sheeran.

Cântăreaţa va împlini 25 de ani pe 3 martie.

Cabello şi Sheeran au mai colaborat la "South of the Border", care a apărut pe albumul lui Ed Sheeran din 2019, No. 6 Collaborations Project. Cardi B este, de asemenea, prezentă pe album.

Cabello urmează să lanseze un al treilea album de studio intitulat "Familia", care va include melodiile "Don't Go Yet" şi "Oh Na Na". Pentru moment nu a fost anunţată o dată de lansare a albumului.