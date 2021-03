Fostul deputat Constantin Codreanu anunta pe pagina de socializare ca a fost reluata Campania “100.000 de cărți pentru Basarabia”, iar prima destinație, a fost raionul Călărași. "Am început cu satul Horodiște, baștina colegului Oleg Chicu. Am făcut o donație la biblioteca publică din localitate, păstorită de doamna Tatiana Leva și una la gimnaziul de localitate, director domnul Constantin Chicu. Am fost însoțiți de o altă horodișteneancă, Adriana Luca. Dânsa a ținut neapărat să completeze donațiile noastre cu cărți în care apar ilustrații pe care le-a semnat, editate și în Republica Moldova, și în România. Am vizitat și muzeul din localitate după ce am văzut grădinița reabilitat cu fonduri din România. Am răsfoit alături de directorul acestuia, domnul Gheorghe Melega, file din istoria horodișteană. M-am bucurat să descopăr un brevet privind conferirea printr-un decret semnat de președintele României a medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial” pentru serviciile aduse statului român în cel de-al doilea război mondial. Precum și o altă amintire a românismului acestei localități - o adeverință “de trecere a patru clase primare”. Din păcate, istoria satului are și pagini tragice precum cele privind deportările din perioada sovietică. Sper ca inițiativa privind acordarea numelui “Vasile Țanțu”, deputat în Sfatul Țării, muzeului să devină cât mai repede realitate. Și, odată cu această decizie, să fim cât mai aproape de dezvelirea unui bust al lui Țanțu la Horodiște." Mai precizeaza aceata pe pagina de Facebook.

Vasile Ţanţu, preşedintele Blocului Moldovenesc din Sfatul Ţării, a fost unul dintre promotorii românismului în Basarabia care a contribuit decisiv la înfăptuirea Unirii. A fost membru al Societăţii de Cultură Făclia. A ajutat şi a depus un efort de organizare pentru crearea Universităţii Populare din Chişinău şi a unei Şcoli româneşti, contribuind la activitatea de iluminare culturală prin scrierea şi publicarea unor articole şi broşuri.