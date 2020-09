Campanie de manipulare în masă: mai mulți oameni au primit sms-uri false în care erau anunțați că sunt pozitivi la Covid-19

Este anchetă la Complexul Multifuncţional Caraiman, după ce mai mulţi pacienţi au primit un SMS fals în care erau anunţaţi că sunt pozitivi la testul pentru COVID-19. În realitate, pacienţii aveau test negativ sau nici măcar nu au făcut testul pentru COVID-19, informează Mediafax.

Mirela s-a testat la Complexul Multifuncţional Caraiman și povesteşte ce a simţit în clipa în care a primit un SMS în care era anunţată că testul ei pentru COVID-19 este pozitiv, deşi aflase recent că nu are COVID-19.

„Am avut buletinul de analize cu rezultatul negativ, iar la două zile de când am primit rezultatul am primit acest SMS de la un număr format din 4 cifre, iniţial m-am gândit că este un robot ceva, de-al spitalului, un număr care nu putea fi apelat sau răspuns la mesaj, în care îmi spunea data exactă, ziua, ora la care am făcut, şi faptul că sunt pozitivă. Panică, asta am simţit, m-am gândit că mi-au greşit rezultatul, în secunda doi am pus mâna pe telefon şi am sunat la clinică, doamnele erau nedumerite, pentru că nu era numărul lor şi nu era normal să se întâmple aşa ceva. Şi aşa trăim în contextul actual nişte vremuri foarte grele, era tot ce ne mai lipsea”, povesteşte Mirela.

„Rezultatul analizelor laboratorului B al Complexului Multifuncţional Caraiman din data de 22 septembrie este Pozitiv” - asta a aflat, joi, cu stupoare printr-un SMS un alt pacient care s-a testat la Caraiman, un complex medical multifuncţional de stat destinat persoanelor cu venituri reduse.

Testul pacientului este însă negativ, nu pozitiv, cum scria în mesaj.

Alţi pacienţi care s-au tratat aici au primit acelaşi mesaj, că sunt bolnavi de COVID-19, deşi nici măcar nu au făcut testul, ci doar au făcut aici diferite tipuri de investigaţii medicale.

Managerul Centrului spune că deja a intervenit Poliţia, pentru a afla cine şi de ce ar face un asemenea gest.

„O parte din acei pacienţi au efectuat testarea de COVID-19 la Caraiman, dar o parte au beneficiat doar de servicii medicale care nu aveau treabă cu testarea, cum ar fi fizioterapie, kinetoterapie, un consult la cardiologie, un consult la ORL. Noi acum suntem în verificări cu această situaţie care s-a creat în jurul orei 11.30, când primii pacienţi s-au panicat şi ne-au sunat”, spune Livia Gomes, directorul Centrului Medical Caraiman.

Deocamdată nu se ştie concret câţi oameni au primit acest SMS fals, în care sunt anunţaţi că sunt pozitivi pentru COVID-19.

Cert este că numărul celor care se tratează aici este foarte mare.

„Noi avem până la momentul ăsta numai pe o lună de zile un număr de 4.000 de pacienţi”, a precizat Livia Gomes.