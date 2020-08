Campanie inedită a lui Dan Bucura: un filmuleț pe zi cu programul lui

Jurnalistul Dan Bucura, candidat independent la Primăria sector 1, a găsit o metodă inedită de a-și prezenta programul electoral. Începând de astăzi și până pe 27 septembrie, acesta vrea să posteze în fiecare zi un scurt filmuleț de 3-5 minute pe pagina sa de Facebook. Vorbim de peste 30 de episoade, în fiecare dintre acestea Bucura vorbind despre cine este și ce vrea să facă pentru sectorul 1. Primul episod publicat astăzi se numește “Cine sunt și de ce candidez” și este de fapt un scurt CV al jurnalistului. În cele ce urmează, acesta promite că va veni zilnic cu câte un proiect, o temă de dezbatere sau o sesizare a unei probleme locale.

“Am demarat acest proiect din dorința de a da posibilitatea publicului utilizator de Internet să găsească mult mai ușor programul meu. Cred că toți candidații aveau obligația asta. Unii însă nu sunt activi în zona de Online, alții refuză dialogul. Apropo de dialog, i-am provocat pe toți candidații la o dezbatere publică pe tema proiectelor și viziunii lor pentru Sector 1. Mă interesează să fac asta cu principalii mei contracandidați, Daniel Tudorache de la PSD și Clotilde Armand de la Alianța Dreptei. Primul nu mi-a răspuns încă, iar doamna Armand am senzația că fuge de acest lucru. Înțeleg că dânsa are o problemă cu faptul că cei de la PSD refuză cofruntarea, însă ea face exact același lucru cu mine. În continuare o aștept pe Clotilde Armand într-un dialog despre București și sectorul 1, oriunde dorește dânsa, la televizor, în online sau chiar și pe o bancă în parc, de unde putem face un Live pe Facebook. Promit să nu o întreb de dosarul Bechtel. Fiind o problemă de justiție, eu sper că alții o să facă lumină acolo. Eu am lucruri administrative să le discut cu dânsa, pentru ca cetățenii să poată vedea viziunea fiecăruia. La fel, pe actualul primar îl aștept să ne explice de ce nu a făcut până acum o serie de lucruri extrem de necesare acestui sector”, a explicat Bucura.

Campania sa în mediul online, atât pe pagina sa de Facebook, cât și prin intermediul site-urilor partenere se anunță una extrem de vie. Așa cum a spus în repetate rânduri, acesta vrea să aducă la vot un segment de oameni ce și-au pierdut obișnuința de a exercita acest drept constituțional. Mesajele în spațiul virtual ar putea fi unul dintre atuurile lui.