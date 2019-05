Campanie inedită - Un detartraj profesional pentru cei care donează sânge. Ce înseamnă Campania `Donează pentru Viață`

Poli-Clinica Stomatologica Bucuresti sprijina campania de donare de sange oferind in mod gratuit donatorilor un detartraj profesional.

Criza actuala de sange din spitalele romanesti ne-a facut sa ne mobilizam si sa ne alaturam tuturor donatorilor din Bucuresti oferindu-le o sedinta gratuita de detartraj profesional, realizata in clinica noastra. In 2 ore, mai putin decat timpul petrecut in masina pe drumul catre si de la servici, donand putem salva 3 veti si avem si o dantura sanatoasa.

Multi dintre noi nu stiu avantajele si drepturile donatorului de sange:

1. Sa primesti rezultatele testelor efectuate, RH, grupa sangvina, hepatita, Hiv, Leucemie, Sifilis, probe hepatice(confidentiale)

2. O zi libera la locul de munca sau scutire de la scoala pentru elevi si studenti

3. Reducere de 50% pentru 30 zile la abonamentul de transport in comun

4. Alocatie de hrana sub forma tichetelor de masa.

Vino alaturi de noi sa salvam cat mai multe vieti impreuna.

Mai multe detalii despre campanie gasiti pe pagina noastra de facebook: Poli-Clinica Stomatologica sau pe site-ul nostru www.poli-clinica.ro/