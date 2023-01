Campbell Johnstone, primul All Black care şi-a dezvăluit homosexualitatea

Johnstone, 43 ani, cu trei selecţii în 2005, şi-a anunţat familia şi prietenii apropiaţi înainte de a face acest pas la postul One News al reţelei TVNZ.''Dacă pot fi primul All Black care îşi dezvăluie homosexualitatea şi care permite prevenirea stigmatizării în jurul acestor probleme, asta poate ajuta alte persoane. Toată lumea va şti că există unul între All Blacks. Asta ar putea fi una din ultimele piese ale puzzle-ului de acceptare publică pentru sportul neozeelandez şi asta ar putea fi o piesă esenţială care să permită tuturor să meargă mai departe'', a spus Johnstone, care a semnat în 2014 pentru CSM Bucureşti Olimpia, după ce a jucat la Biarritz (2009-2012) şi Ospreys (2012).All Blacks au salutat intervenţia publică a lui Johnston pe Intstagram, menţionând numărul jucătorului la echipă naţională, 1.056: ''Multă dragoste şi susţinere pentru All Black#1056@campbelljohnstone.nz pentru că a avut curajul de a-şi împărtăşi istoria şi de a ajuta la crearea unui joc mai incluziv''.