Campionatul Mondial de handbal feminin: Naţionala de tineret a României, debut cu victorie în grupa E

Naţionala de handbal feminin tineret a României a învins miercuri, la Celje, reprezentativa Angolei, scor 26-23 (12-10), în primul meci din grupa E a Campionatului Mondial, anunță news.ro.

Principala marcatoare pentru România a fost Mihaela Mihai, cu 6 reuşite.

”Ştiam despre Angola că e o echipă cu jucătoare foarte tehnice, care au calităţi fizice impresionante, forţă în regim de viteză, foarte agile şi cu un joc extrem de incomod. Schimbă permanent sistemul de apărare şi pe cel de atac, iar asta poate pune probleme oricui. Am intrat foarte bine în meci, am luat doar 4 goluri când am început să avem câteva probleme în apărare şi am pierdut mingi foarte uşor, apoi le-am dat lor posibilitatea să înscrie foarte repede. Mă bucur că ne-am păstrat capul pe umeri şi că în repriza a doua am reuşit să îi surprindem, să găsim soluţii indiferent de sistemele lor de joc. Vreau să le felicit pe fete pentru victoria asta, chiar dacă a fost obţinută cu unele emoţii. Cred că am controlat jocul de la un capăt la altul, ceea ce ne dă speranţe pentru meciurile care vin”, a declarat antrenorul României, Horaţiu Paşca, după victoria cu Angola de miercuri.

Tricolorele vor juca vineri cu Lituania şi sâmbătă cu Cehia.

Primele două clasate în grupă se vor califica în grupa principală III, în care vor mai veni şi două echipe din grupa preliminară F, unde joacă Germania, Slovenia, Chile şi Mexic.

Mai departe, tot primele două clasate vor evolua în sferturile de finală ale competiţiei.