Campionatul Național Women Rally: zeci de femei sunt pregătite pentru startul primei etape de la București

La finalul acestei săptămâni capitala devine gazda primei etape a Campionatului Național Women Rally – Bosch Car Service, Trofeul Enel X Way, clasa de mașini electrice powered by George, inovaṭie BCR. În cadrul acestui eveniment fully booked, organizatorii, Clubul Sportiv Savu Racing şi Asociaṭia Clubul Sportiv Women In Motorsport, invită participantele să ia startul din Piaţa Constituţiei într-un cadru festiv memorabil, vineri, 12 mai 2023, începând cu ora 18:00. Manşele de concurs se vor desfăşura sâmbătă, 13 mai 2023, la Arena Naţională, începând cu ora 10:00.

Organizatorii Women Rally au pregătit un super show în care, pe lângă curajul şi ambiţia concurentelor, se va celebra şi excelenţa sportivă. La start se vor alinia nume mari ale sportului românesc, dar şi mondial! Cine sunt ambasadoarele acestei etape? Elisabeta Lipă - multipla campioană mondială, olimpică şi europeană la canotaj, fost Ministru al Tineretului şi Sportului şi actualmente Preşedinte al Federaţiei Române De Canotaj, Ana Maria Popescu Brânză – campioană olimpică şi mondială la scrimă, Monica Iagăr - campioană europeană la atletism şi fost comandant la CS Dinamo Bucureşti, Otilia Bădescu - multiplu medaliată la campionatele europene şi mondiale de tenis de masă, actualmente director în Ministerul Sportului şi Alice Ene - „Regina Europei la drift” care a ajuns în Cartea Recordurilor datorită performanţei obţinute în 2021, atunci când a cucerit titlul european la doar 14 ani. Energia femeilor iubitoare de adrenalină şi cu competiţia în "sânge" devine ceva firesc când avem alături asemenea modele de succes. Nu rataţi ocazia de a le admira pe marile valori ale sportului românesc într-o nouă postură sportivă, conform News.ro.

Campionatul din acest an ne surprinde şi cu o prezenţă de excepţie, chiar în rândul concurentelor! Alina Alexandra Dumitru – singura campioană olimpică la judo a României şi multiplu medaliată mondial şi european - se aliniază la start, după ce în ediţiile trecute a avut rolul de ambasador. În dreapta ei se va afla copilotul Beatrice Mercado, editor al revistei Născut pentru Sport.

Zeci de femei pregătite pentru startul primei etape Women Rally de la Bucureşti

„Suntem onoraţi să susţinem pentru a 4-a oară performanţa Campionatului Naţional Women Rally 2023, aflat la cea de-a 6-a ediţie, în semn de apreciere pentru femeile din rândul conducătorilor auto din România. Campionatul Naţional Women Rally se bucură de o notorietate din ce în ce mai mare în fiecare an, iar noi suntem încântaţi să susţinem consistent organizatorii, iar pasiunea concurentelor pentru motorsport va fi premiată şi de aceasta dată cu un set de beneficii specifice – de exemplu asistenţă rutieră valabilă un an pe teritoriul României.” a declarat Pop Dumitru – Coordonator reţea Bosch Car Service

Cele 50 de concurente se vor alinia la start alături de ambasadoarele Women Rally şi vor apăsa pedala distracţiei şi a amintirilor frumoase în cadrul unui eveniment de excepţie. Trofeul Enel X Way a atras în această primă etapă, pe lista de înscrieri, concurente din 15 judeṭe, doamne și domnișoare curajoase, care îşi vor pune la încercare îndemânarea şi ambiţia la volanul propriilor mașini.

“Enel X Way se află în prima linie în procesul de electrificare a transportului în România şi în tranziţia energetică şi îşi continuă cursa în viteză către extinderea reţelei sale de staţii de încărcare electrică, aceasta fiind compusă, în prezent, din 350 de astfel de puncte de încărcare. Susţinem Women Rally cu entuziasm, pentru al patrulea an consecutiv, ca parte din ambiţia noastră de a dezvolta o comunitate puternică a celor care au îmbrăţişat deja mobilitatea electrică”, a declarat Andrei Mihalciu, Head of Enel X Way Romania.

Bankingul inteligent este din nou copilotul clasei de maşini electrice. Un parteneriat de viitor bazat pe curaj, echilibru, dar şi sustenabilitate. George, Inovaţie BCR ne este alături şi în acest sezon competiţional, aliniindu-se la startul celor 3 ediţii Women Rally din acest an, pentru a susţine participantele de la această clasă de maşini specială.

Etapele Women Rally sunt dedicate tuturor femeilor pasionate de condus, care doresc să îşi dezvolte abilităţile la volan într-un cadru sigur şi organizat. Cu susţinere din partea prietenilor şi a familiilor, concurentele vor oferi exemple pozitive de responsabilitate şi determinare şi vor ieşi din zona de confort alături de alte femei cu care împart aceeaşi pasiune.

Manşele de concurs se vor desfăşura sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 10:00 la Arena Naţională, accesul la eveniment fiind gratuit pentru toţi spectatorii care îşi doresc să urmărească o competiţie plină de adrenalină. Organizatorii au pregătit un circuit format din viraje de viteză, şicane şi ace de păr unde participantele își vor putea demonstra abilităţile la volan. Vor fi două manșe de concurs în care concurentele iau startul pe rând, fiind cronometrate la sutimi de secundă. Toată acțiunea va putea fi urmărită live pe pagina de facebook Women Rally şi pe canalul de YouTube al Federaţiei Române de Automobilism Sportiv.

Clasa A de la Mercedes-Benz va fi anul acesta maşina oficială a evenimentelor Women Rally. Ambasadoarele noastre vor conduce spre performanţă şi se vor alinia pentru un start de excepţie susţinut de partenerul nostru.

Evenimentul se va încheia într-o atmosferă festivă cu ocazia dineului care va avea loc sâmbătă seara la Autoklass | Official Home of Mercedes-Benz. Tot atunci se va desfășura și festivitatea de premiere a celor mai bune rezultate obţinute în cadrul Trofeului Enel X Way, totul într-o ceremonie a eleganței și prieteniei.

Informațiile complete legate de concurente, noutățile din timpul concursului și atmosfera Women Rally surprinsă în imagini sunt disponibile pe instagram @womenrally.ro și pe pagina de facebook a campionatului. Detalii despre regulament, înscriere și următoarele etape din acest sezon pot fi găsite pe site-ul oficial www.womenrally.ro

Campionatul Național Women Rally, ediṭia 2023 este susținut de către Bosch Car Service.

Prima etapă de la București (12-13 mai 2023) a Campionatului Național Women Rally – Bosch Car Service 2023, Trofeul Enel X Way, este susținută de către Enel X Way, clasa de mașini electrice powered by George, primul banking inteligent din România.

Partenerii gold: Autoklass | Official Home of Mercedes-Benz, Castrol România, Parsa Beauty, Herbalife, Hotel Melodia, Kiss FM

Parteneri silver: Gerovital, Cramele Cricova, Violettes – Boutiques des fleurs, Coca-Cola, Brandocracy, Prestige Flame, A24, Antreprenoare.ro, Postelnicu Aestetic Clinic

Parteneri: Primăria Capitalei, Compania Municipală de Parking

Campionatul Național Women Rally – Bosch Car Service se desfăşoară sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv şi a Ministerului Sportului.