Campionii români au transmis mesaje de unitate cu ocazia Zilei Naţionale

Numeroşi campioni olimpici, mondiali sau europeni, printre care Nadia Comăneci, Mihai Covaliu, Ancuţa Bodnar, Ana-Maria Popescu, Elisabeta Lipă sau Eduard Novak au transmis, miercuri, prin intermediul reţelelor de socializare, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României, potrivit Agerpres.

"La Mulţi Ani, România! La mulţi ani, dragi români! Astăzi este o zi de sărbătoare pentru românii din întreaga lume. Să fie sănătătate, bunătate şi generozitate. Oriunde ne aflăm în lume, am fost şi vom rămâne mereu români. La Mulţi Ani!", a fost mesajul video transmis de campioana olimpică la gimnastică, Nadia Comăneci, difuzat pe pagina de Facebook a COSR.

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu, a spus că românii trebuie să lupte în fiecare zi pentru a fi mai buni.

Citește și: O NOTĂ SECRETĂ l-ar plasa pe șeful DALI din MAI într-o presupusă DELAPIDARE a unui hotel din vestul țării...

"România e în fiecare dintre noi, să credem în noi, să luptăm în fiecare zi pentru a fi mai buni. Sunt mândru de ţara mea", a spus Covaliu, campion olimpic la scrimă.

Ministrul Sportului, Eduard Novak, multiplu medaliat la Jocurile Paralimpice la ciclism, a afirmat în mesajul său că îi îndeamnă pe toţi românii să creadă în şansa lor şi să realizeze că fiecare în parte sunt România: "Dragi români, astăzi este o zi de sărbătoare pentru România. România suntem noi, cetăţenii acestei ţări, care clădim zilnic câte puţin, pentru ca ea să fie mai valoroasă, mai bogată, mai apreciată. De 30 de ani reprezint România în întreaga lume şi toţi cei cu care m-am întâlnit, m-au respectat. M-au respectat datorită rezultatelor mele, datorită muncii şi atitudinii. Am reuşit atâtea performanţe şi recorduri doar prin credinţă şi efort permanent. Am crezut în mine, în şansa mea, am muncit din greu şi am luptat, pentru a trece peste toate obstacolele. Vă îndemn să credeţi în voi şi să realizaţi că voi sunteţi România. De voi depind ziua de azi şi viitorul acestei ţări. Le mulţumesc tuturor celor care au fost şi sunt alături de mine! La Mulţi Ani, prietenii mei, La Mulţi Ani, România!"

Canotoarea Simona Radiş, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a afirmat că este mândră de performanţa pe care a obţinut-o la competiţia supremă: "Odată cu această medalie am reuşit să ridic steagul României pe cel mai înalt catarg şi am fost foarte mândră. Cu ocazia Zilei Naţionale a României vă doresc să fiţi sănătoşi şi să aveţi parte de momente fericite".

Colega sa de barcă, Ancuţa Bodnar, a precizat că doar uniţi românii pot trece peste perioada dificilă pe care o traversează.

"Ne bucurăm că am avut şansa ca prin munca şi ambiţia noastră să reprezentăm ţara la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi să aducem aurul olimpic. Vă doresc să fiţi sănătoşi, fericiţi, să fim mai buni şi mai uniţi pentru că numai împreună putem trece peste această perioadă dificilă", a spus Ancuţa Bodnar.

Preşedinta Federaţiei Române de Canotaj, Elisabeta Lipă le-a promis românilor că sportivii săi vor continua să muncească la fel de mult pentru a-i face mândri: "De Ziua Naţională a României, urez La Mulţi Ani tuturor românilor de pretutindeni! Vă mulţumesc şi cu acest prilej pentru faptul că susţineţi Federaţia Română de Canotaj şi apreciaţi performanţele sportivilor noştri. Vom continua să muncim la fel de mult şi să vă facem întotdeauna mândri! Mulţumim că ne sunteţi aproape! Energia voastră şi gândurile bune pe care ni le transmiteţi de fiecare dată ne dau putere! La Mulţi Ani, România!"

"România se află în fiecare dintre noi, eu, tu, noi, ar trebui să o cinstim şi să o preţuim în fiecare zi. Eu cred în bucăţica mea de Românie frumoasă, în România campioană, dar cred că visele devin realitate atunci când munceşti pentru ele. Şi e de datoria noastră să credem, să nu renunţăm şi să muncim pentru acea Românie pe care ne-o dorim cu toţii", a fost mesajul transmis de scrimera Ana-Maria Popescu prin intermediul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Înotătorul Robert Glinţă a transmis un mesaj de unitate românilor cu ocazia Zilei Naţionale.

"De 1 Decembrie le doresc tuturor românilor să fim uniţi, dar cu o inimă bună, să fim curajoşi, dar responsabili, să avem grijă de noi, dar în deplină armonie cu ceilalţi oameni şi cu tot mediul care ne înconjoară, să trăim pentru noi, dar şi cu gândul că alte generaţii vor călca pământul pe care noi îl consolidăm în acest moment. La Mulţi Ani, români, La Mulţi Ani, România! Astăzi este despre noi şi despre amintirea faptului că împreună putem realiza orice, mai bun, mai frumos şi de folos", a spus Glinţă.

Şi handbalista Cristina Neagu a transmis un mesaj aniversar cu ocazia zilei de 1 Decembrie pe pagina sa de Facebook, alături de o fotografie în care apare cu steagul tricolor pe umeri.

Un mesaj emoţionant a transmis şi rugbystul Johan Van Heerden, de origine din Africa de Sud, care a primit cetăţenia română.

"Chiar dacă m-am născut în Africa de Sud joc pentru România, alături de fraţii mei români şi simt că sunt român la fiecare meci. La Mulţi Ani tuturor celor care simt româneşte, La Mulţi Ani, români, La Mulţi Ani, România!", a fost mesajul sportivului român.